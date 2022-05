Frühschwimmer eröffnen Freibadsaison in Nürnberg

Der Himmel ist grau und wolkenverhangen. Doch die Frühschwimmer stört das nicht. Als erstes Bad in Nürnberg öffnet ab 7.00 Uhr das Westbad seine Pforten. Die ersten Freiluft-Schwimmer müssen sich allerdings buchstäblich auf ein Bad im kühlen Nass einstellen: Das Wasser wird aus Gründen der Energieeffizienz nur soweit erwärmt, wie es die hauseigene Photovoltaikanlage schafft, heißt es von der Stadt Nürnberg.

Andere Freibäder öffnen später

Je nach Witterung sollen nach dem heutigen Saisonstart in den kommenden Wochen das Stadionbad und das Naturgartenbad in Nürnberg geöffnet werden. In Fürth ist die Eröffnung des Sommerbads am Scherbsgraben für Sonntag, den 8. Mai geplant, in Dinkelsbühl macht das Wörnitzstrandbad am 14. Mai auf.

Bäder in Ansbach und Erlangen haben schon auf

In Ansbach können die Schwimmer schon seit einer Woche ihre Bahnen ziehen. Das "Aquella" öffnete bereits am Samstag, den 30. April. Einen Tag später, nämlich am 1. Mai, zog das Erlanger Röthelheimbad nach. Das Freibad West in Erlangen folgt am 14. Mai.

Coronabedingte Einschränkungen gibt es in den Freibädern aktuell nicht. Für die bevorstehende Saison können daher auch wieder Dauerkarten gekauft werden. Allerdings steigen in vielen Bädern die Eintrittspreise. Grund sind die gestiegenen Energiekosten.