Frauenleiche in Berg: Tatverdächtiger gefasst

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige die Frau im vergangenen Jahr getötet hat. Anschließend soll er sie im Wald bei Berg (Lkr. Starnberg) verscharrt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verhaftet wurde der Nigerianer nun in Ungarn.

Opfer war Prostituierte in Ungarn und München

Der 26 Jahre alte Nigerianer hatte laut Polizei mit seiner Lebensgefährtin in Budapest gelebt. Inzwischen sei die Tote als ungarische Prostituierte identifiziert worden, die zuletzt in München gearbeitet habe, so die Münchner Polizei. Ihr Freund soll mit ihr in Bayern gewesen sein.

Frau vergangenes Jahr getötet und in Berg verscharrt

Die Frau sei wahrscheinlich im November oder Dezember des vergangenen Jahres getötet und in das Waldstück gebracht worden. Der Wald war nach Einschätzung der Polizei aber nicht der Tatort. Der Hund einer Spaziergängerin hatte die Leiche am 16. Januar gefunden. Das Opfer und der mutmaßliche Tätersollen keine Verbindungen zur Ortschaft Berg gehabt haben. Der Tatverdächtige ist derzeit noch in Ungarn in Haft und soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Um das Verbrechen aufklären zu können, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.