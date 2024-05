"Frauen im Fokus": Der Integrationspreis 2024

Vier Projekte, die sich um die Integration von Frauen kümmern, sind heute mit dem Bayerischen Integrationspreis 2024 ausgezeichnet worden. Bei der feierlichen Preisverleihung im Bayerischen Landtag würdigte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) die Preisträger und betonte dabei, warum sie insbesondere die Integration von Frauen für so wichtig hält: "Sind die ersten Schritte einmal gegangen, treten die Frauen umso stärker auch ein, für sich, für ihre Familie und Kinder, denen sie den Weg weisen und ebnen. Ich bin sicher, Frauen sind die echten Integrationskatalysatoren, so wie wir es uns wünschen." Mit dem ersten Preis wurde die Initiative "Gehörlos, weiblich, neu" ausgezeichnet.

Doppelte Sprachbarriere: Gehörlose, geflüchtete Frauen in München

Der Gehörlosenverband München und Umland e.V. hat im Jahr des Kriegsausbruchs in der Ukraine sein Angebot speziell für geflüchtete gehörlose Frauen erweitert. Über gemeinsame Vorträge in deutscher und ukrainischer Gebärdensprache sowie in Workshops und Begegnungen sollen die geflüchteten Frauen nicht nur Informationen zu Themen wie Gesundheit und Arbeitsleben erhalten, sondern vor allem auch in Kontakt mit deutschen gehörlosen Frauen kommen.

Zusätzlich zu den ohnehin vorhandenen Belastungen müssten gehörlose ukrainische Frauen eine doppelte Sprachbarriere überwinden, lobt Landtagspräsidentin Ilse Aigner das mit 4.000 Euro dotierte Projekt. "Die gegenseitige Hilfe und Stärkung innerhalb der Gehörlosengemeinschaft leistet hier einen unschätzbaren Beitrag zur Integration und zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Bayern."

Vier Jahrzehnte Integration von Frauen in Nürnberg

Den zweiten Preis - dotiert mit 3.000 Euro - erhält das Internationale Frauen- und Mädchenzentrum e.V. in Nürnberg. Dieses ist seit mehr als vierzig Jahren im Stadtteil Gostenhof aktiv und bietet etwa Integrations- und Konversationskurse, Computerkurse oder Bewerbungsunterstützung an sowie einen regelmäßigen offenen Austausch für Frauen, Kinder und Jugendliche. Im Fokus der Arbeit des Zentrums steht die Emanzipation der Frauen und Mädchen. Traditionelle Rollenbilder sollen durchbrochen und bisher versteckte Ressourcen zur Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit aktiviert werden.

Frauenförderung in Ingolstadt und Augsburg

Der dritte Preis geht dieses Jahr an gleich zwei Projekte mit je einem Preisgeld von 2.000 Euro: Zum einen an das Projekt "MumM! - Mentorinnen unterstützen motivierte Migrantinnen!" in Ingolstadt und München, das gut qualifizierten Migrantinnen Beraterinnen für Job und Karriere an die Seite stellt. Zum anderen an das Projekt "Frauen stärken - Frauenpower" in Augsburg, das Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund in ihrem Selbstbewusstsein stärken und sie dadurch besser in den Arbeitsmarkt integrieren möchte.

"Teilhabe am Arbeitsmarkt essenziell"

Für den Bayerischen Integrationsbeauftragten Karl Straub ist die Teilhabe am Arbeitsmarkt "essenziell wichtig" für Frauen mit Migrationsgeschichte. "Aber auch für unsere Gesellschaft ist es wichtig, dass Frauen ihr Potenzial erkennen, Fach- und Arbeitskräfte werden schließlich dringend benötigt." Aus insgesamt 93 Bewerbungen hatte eine unabhängige Jury des Bayerischen Integrationsrates vier Projekte zu den Gewinnern des Bayerischen Integrationspreises 2024 gekürt. Die Preise überreichten Landtagspräsidentin Ilse Aigner, der Integrationsbeauftragte Karl Straub sowie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Senatssaal des Maximilianeums in München.