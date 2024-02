Frau wegen tödlicher Schleusung von Flüchtlingen vor Gericht

Skrupellose Schleuser nehmen von Flüchtlingen oft tausende Euro für eine lebensgefährliche Überfahrt in vollgepackten, seeuntüchtigen Schiffen oder Booten. Nun steht in Landshut eine Frau aus dem Iran vor dem Landgericht, die mitverantwortlich für solche Schleusungen und den Tod von Menschen sein soll.

Die 51-Jährige soll an Schleusungen von Flüchtlingen von der Türkei über die Ägäis nach Griechenland beteiligt gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Bei einer Bootsüberfahrt kamen mehrere Menschen ums Leben. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau das Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vor.

Laut Anklage mindestens 13 Tote Flüchtlinge

Das Verfahren ist Teil eines Gesamtkomplexes mit mehreren Tatverdächtigen, in dem es um vier Schleusungsfahrten 2015 und 2016 mit Booten aus der Türkei nach Griechenland geht. Insgesamt wurden laut Anklage 259 Menschen geschleust, von denen 70 starben. Die angeklagte Frau soll an zwei Fahrten beteiligt gewesen sein. Bei einer kamen nach bisherigen Ermittlungen 13 von 29 Bootsinsassen ums Leben, ein Kind gilt seither zudem als vermisst.

Angeklagter drohen bis zu 15 Jahren Gefängnis

Bei einer Verurteilung droht der Frau eine Haftstrafe zwischen einem und 15 Jahren. Es wurden fünf Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird am 8. März gerechnet.

Das Ermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Landshut eröffnet, nachdem im Zuständigkeitsbereich der dortigen Staatsanwaltschaft Zeugen Angaben zu den Bootsschleusungen gemacht hatten. Die Angeklagte konnte erst im Sommer des vorigen Jahres aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen werden, so die Staatsanwaltschaft. Der Flughafen München, über den die Frau bei ihrer Auslieferung nach Deutschland einreiste, gehört außerdem in das Zuständigkeitsgebiet der Justiz in Landshut.