Frau in Neutraubling erstochen: Prozessbeginn in Regensburg

An einem Sonntagmorgen im Februar dieses Jahres rief ein Mann die Polizei zu sich nach Neutraubling im Kreis Regensburg. Er gab an, seine Lebensgefährtin in seiner Wohnung umgebracht zu haben. Zunächst war unklar, womit und warum. Das hat die Polizei nun ermittelt und der 37-Jährige muss sich ab Freitag wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Tochter musste Tat wohl mit ansehen

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine 27-jährige Lebensgefährtin im Schlafzimmer erstochen zu haben. Die Obduktion der Leiche ergab, dass die Frau an mehreren Messerstichen gestorben war.

Neben ihr im Bett lag ihre neunjährige Tochter, die offenbar die Tat mit ansehen musste. Sie blieb unverletzt.

Getötete hatte offenbar vor, sich zu trennen

Das Motiv des Mannes war laut Anklage eine sich abzeichnende Trennung. Die 27-Jährige hatte wohl bereits einen neuen Freund. Dies habe der Angeklagte nicht akzeptieren wollen. Deshalb sieht die Staatsanwaltschaft niedrige Beweggründe, Heimtücke und Grausamkeit als gegeben an und plädiert auf Mord.

Festnahme noch am Tatort

Nach der Tat im Februar hatte sich der Mann in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen lassen, teilte die Polizei damals mit. Das Kind der Frau - der mutmaßliche Täter war nicht der Vater - wurde in Obhut genommen.

Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Ende November gesprochen werden.