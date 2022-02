Haftbefehl gegen 36-Jährigen der Freundin getötet haben soll

Gegen den 36-Jährigen Mann, der am Sonntag (06.02.2022) in Neutraubling bei Regensburg seine Freundin getötet haben soll, ist am Montag Haftbefehl erlassen worden - wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Tatverdächtiger zeigte sich selbst an

Das Opfer, eine 27-Jährige Frau, ist an mehreren Messerstichen gestorben. Das ergab heute die Obduktion. Bereits am Sonntag bestand der Verdacht, ein Messer könnte die Tatwaffe gewesen sein.

Der tatverdächtige 36-Jährige hatte am Sonntagmorgen selbst die Polizei in Neutraubling angerufen und mitgeteilt, er habe seine Freundin getötet. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Motiv der Tat noch unklar

Der Beschuldigte ließ sich am Tatort widerstandlos festnehmen. Außerdem war laut Polizei das Kind der Frau in der Wohnung. Die Beamten nahmen das unverletzte Kind im Grundschulalter mit. Es sei kein gemeinsames Kind des Paares. Zum Tatmotiv des 36-Jährigen machte die Polizei am Montag weiterhin keine Angaben.