Frau in Gangkofen getötet - Lebensgefährte stellt sich

In einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn hat die Polizei eine tote Frau gefunden. Mutmaßlich wurde sie von ihrem Lebensgefährten umgebracht. Der 50-jährige wurde festgenommen.

50-Jähriger stellt sich bei der Polizei

Der Mann war am Samstagvormittag selbst auf der Wache in Eggenfelden erschienen, teilte die Polizei mit. Dort sagte er aus, seine Lebensgefährtin am Vormittag getötet zu haben. Einsatzkräfte machten sich auf den Weg zu dem Haus, das der Mann mit der 46-Jährigen alleine bewohnt hatte und fanden dort die Leiche der Frau.

Gewalt durch schweren Gegenstand

Nach ersten Untersuchungen unter anderem durch Rechtsmediziner aus München stand fest, wodurch die Frau ums Leben kam: Offenbar wurde ihr erhebliche Gewalt mit einem schweren Gegenstand angetan, heißt es.

Mordverdacht: Haftbefehl wird beantragt

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut übernahmen die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich noch am Sonntag Haftbefehl gegen den 50-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes beantragen und ihn dem Ermittlungsrichter vorführen. Das Motiv ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, wird derzeit ermittelt, inwieweit Beziehungsprobleme ein möglicher Auslöser für die Tat gewesen seien, beziehungsweise eine Rolle gespielt haben könnten.