Frau aus Hamburg von Münchner Isarbalkon gestürzt

In München ist eine Frau von einem Isarbalkon an der Corneliusbrücke gefallen und dabei acht Meter in die Tiefe gestürzt. Die 27-Jährige schlug laut Branddirektion auf der darunterliegenden Schotterebene auf und verletzte sich mittelschwer.

Bei dem Isarbalkon handelt es sich um eine Art Hochterrasse über der Isar, auf der Stühle und Liegestühle stehen. Ein paar Treppenstufen führen von der Corneliusbrücke direkt auf den Balkon.

27-Jährige feierte am "Kulturstrand"

Die aus Hamburg stammende Frau hatte in einer Open-Air-Bar am Münchner "Kulturstrand" gefeiert. Kurz nach Mitternacht stürzte sie vom Isarbalkon der Brücke, den die Eventlocation nutzt.

Genauer Unfallhergang unklar

Die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr mussten mit Leitern zu der verunglückten Frau hinabsteigen. Mithilfe einer Drehleiter wurde sie in einer Trage wieder auf die Brücke gehoben und dann mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gefahren. Die Polizei untersucht jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.