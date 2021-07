500 Jugendliche feiern an der Isar - Polizei löst Party auf

Eine Party mit rund 500 Menschen hat die Polizei in München aufgelöst. Die Jugendlichen waren teils stark alkoholisiert, feierten mit lauter Musik und waren in deutlich größerer Zahl anwesend, als es das Infektionsschutzgesetz derzeit erlaubt. Vor allem aber, so die Polizei, sei es in der Nacht an einer Brücke nahe der hochwasserführenden Isar zu gefährlich gewesen.

Gefährlich nah an der hochwasserführenden Isar

Rund 50 Einsatzkräfte waren nötig, um die Party unter der Brudermühlbrücke aufzulösen. Die meisten der 500 überwiegend stark alkoholisierten Jugendlichen feierten dort mit lauter Musik. Zudem gab es zahlreiche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, da die gesetzlich erlaubte Personenzahl für private Feiern um ein vielfaches überschritten wurde und die Feiernden keine Abstände einhielten. Zuletzt musste die Polizei immer wieder Feier-Hotspots räumen.

Diesmal kam dazu, dass sich einige der Partygäste so nah an der Isar bewegten - die nach wie vor einen hohen Wasserstand hat -, dass die Polizisten die Situation vor Ort als gefährlich einschätzen.

Mehrere Anzeigen - Mehrheit der Partygäste einsichtig

Zwei 33-Jährige und eine 27-Jährige, die laut Polizei ziemlich professionelle Musikanlagen betrieben hatten, wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Ein 20-Jähriger, der einen Stein nach den Einsatzkräften geworfen hatte, erhielt eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Die meisten Jugendlichen verließen die Party nach einer deeskalierenden Ansprache der Polizei ohne Probleme.