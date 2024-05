Franken startet in die Freibadsaison – große Aufgaben bleiben

Mit dem Westbad hat am Samstag (11.05.24) das erste Freibad in Nürnberg seine Pforten geöffnet. Das schlechte Wetter und die niedrigen Temperaturen der vergangenen Wochen hatten den Start mehrfach verzögert. Das Aufheizen der Becken hätte schlicht zu viel Energie gekostet und wäre nicht wirtschaftlich gewesen, sagte Matthias Bach vom städtischen Bäderamt dem Bayerischen Rundfunk. Zudem hätten noch neue Mitarbeiter eingewiesen werden müssen.

Fachpersonal weiter Mangelware

Wie in vielen anderen Städten fehle auch in Nürnberg ausgebildetes Fachpersonal, so Bach. Dementsprechend würde im Osten der Stadt jeweils immer nur ein Bad öffnen: bei gutem Wetter das Naturgartenbad, bei schlechtem Wetter das Hallenbad Nordost. Für die restlichen Bäder seien aber zumindest genügend Aushilfs- und Saisonkräfte gefunden worden. Zudem bilde der städtische Bäderbetrieb selbst Fachpersonal aus. Eine Werbekampagne der Stadt habe dabei das Interesse vieler Menschen geweckt.

Energiepreise schlagen sich im Eintrittspreis nieder

Eine weitere große Herausforderung seien die gestiegenen Energiepreise, sagte Bach dem BR. Trotz einer Solarthermieanlage auf den Dächern der Umkleidekabinen im Westbad koste das Beheizen der Becken spürbar mehr als in den vergangenen Jahren. Das schlage sich nun auch in den Eintrittspreisen nieder. Seit dem Jahreswechsel kostet ein Tagesticket für die Bäder in Nürnberg 5,40 Euro, 50 Cent mehr als in den vergangenen Jahren. Im Vergleich zu den früheren Preissteigerungen sei das der größte Sprung bisher gewesen, sagte Bach.

Weitere Freibäder in Mittelfranken bereits geöffnet

Nach dem Nürnberger Westbad sollen am Samstag in einer Woche (18.05.24) auch das Stadionbad und das Naturgartenbad öffnen, ebenso wie das Clubbad und das Bayern 07 Freibad, die von Vereinen betrieben werden. Das Weißenburger Limesbad, das Freibad in Fürth, das Waldbad in Neustadt an der Aisch, das Aquella-Freibad in Ansbach und das Röthelheimbad in Erlangen haben bereits geöffnet. Das Freibad-West in Erlangen und das Freibad Lauf (Lkr. Nürnberger Land) sollen am Montag (13.05.24) folgen. Das Bibertbad in Zirndorf plant die Eröffnung am Mittwoch (15.05.24).

Oberfranken startet teilweise später in die Freibadsaison

Auch in Oberfranken beginnt die Freibadsaison. Bereits seit dem 1. Mai sind das Forchheimer Königsbad und das Flussbad im Bamberger Hain geöffnet. Am Samstag (11.05.24) hat auch Freibad in Kulmbach die ersten Badegäste eingelassen. Trotz der "schwierigen wirtschaftlichen Situation" wurden dort die Eintrittspreise nicht erhöht, teilten die Stadtwerke mit. Das Ganzjahresbad "CabrioSol" in Pegnitz öffnet am Sonntag (12.05.24) sein Freibad. In Bayreuth öffnet das Kreuzsteinbad am Montag (13.05.24). Ab dem 16. Mai öffnen dann auch das Gaustadter Freibad und das Stadionbad in Bamberg. Etwas länger gedulden müssen sich die Coburger: Das Schwimmbad Aquarua startet erst zum Beginn der Pfingstferien am 18. Mai in die Sommersaison.