Italien-Besuch: Söder hofft auf kurzen Draht zu Meloni

Nach Austausch der Handynummern: schneller Kontakt per SMS möglich

Als wichtigsten Erfolg seiner Reise in den Palazzo Chigi in Rom, Melonis Amtssitz, wertet Söder, dass er jetzt einen direkten Draht zu Giorgia Meloni habe. Durch den Austausch der Handynummern könne er sie jetzt auch direkt erreichen und "Probleme mal auch schnell per SMS adressieren".

Nach den bisher häufigen Regierungswechseln in Italien scheine es aktuell "ein hohes Maß an Stabilität zu geben", dadurch habe man nun "eine feste Ansprechadresse" und es bestehe die Chance auf verlässliche Regierungskontakte zwischen Bayern und Italien.

Asylverfahren in Albanien für Söder "Modell für Europa"

Beim Thema Migration über das Mittelmeer sei er mit Meloni grundsätzlich einer Meinung, so Söder. Den Plan Italiens, Asylverfahren künftig in Lagern in Albanien durchzuführen, hält er für einen "vielversprechenden Ansatz" für eine Drittstaatenregelung in Europa. Anders als beim britischen Plan, Asylverfahren nach Ruanda auszulagern, nennt Söder die Idee mit Albanien als europäischem Staat, der auf dem Weg in die Europäische Union sei, ein "gutes Modell".

Meloni verspricht Ausbau der Gas- und Wasserstoffleitungen

Beim Thema Gas- und Wasserstoffleitungen von Italien nach Bayern seien seine Wünsche bei Meloni ebenfalls auf offene Ohren gestoßen. Italien wolle da seinen Beitrag leisten, so Söder. Dass es da "eine grundlegende Übereinstimmung" gebe, stimmt Söder hoffnungsvoll, dass die zukünftige Wasserstoffversorgung Bayerns nicht nur von Norden, sondern auch von Süden her organisiert wird.

Blockabfertigung: Italien will Slot-System zumindest prüfen

Auch beim Thema Verkehr und Alpentransit erkannte Söder viele Übereinstimmungen mit Meloni. Sie beide lehnen die Tiroler Blockabfertigung ab. Der Brenner als die wichtigste Verkehrsachse zwischen Nord und Süd in Europa dürfe nicht durch die Nahtstellen am Nadelöhr in Tirol abgewürgt werden. Die italienische Klage am Europäischen Gerichtshof unterstütze Bayern deshalb. Für den Übergang habe Meloni zugesagt, das von Südtirol angedachte Slot-System zur Entzerrung des LKW-Verkehrs zumindest zu prüfen, so Söder.

Im Video: Meloni empfängt Söder