Krokusblüte: Naturschauspiel auf dem Heuberg

Pilgerstrom zum Blütenmeer

Diese große Bühne des Frühlings lockt nicht nur die ersten dicken Hummeln an, sondern auch viele Menschen. An Wochenenden pilgern sie oft in großer Zahl auf den Heuberg, um die Pracht der Krokuswiesen zu bewundern. In der Region Rosenheim macht die Parole irgendwann im März schnell die Runde: Der Heuberg blüht! Oben am Berg, an den Wiesen sieht man nur strahlende Augen, die Krokusse zaubern ein Lächeln in alle Gesichter. Viele sagen, dass ihnen das einfach gut tut und Kraft gibt. Manche sitzen stundenlang auf einem Felsbrocken in der Wiese und lassen Farben und Bienensummen auf sich wirken. Manche bitten den wandernden und filmenden Korrespondenten, besser nicht über dieses Kleinod zu berichten: "Ned, dass no mehra keman!"

Andererseits ist das Naturereignis längst kein Geheimtipp mehr. Auf Hunderten Onlineseiten mit Wandertipps findet sich die Krokusblüte als Ausflugsziel. Eine Dame, die seit mehr als vierzig Jahren hier heraufsteigt, sagt, es seien zwar oft sehr viele Leute, aber im Großen und Ganzen verhielten die sich durchaus rücksichtsvoll gegenüber der Natur. So sieht das auch die Wirtin der Laglerhütte, einer der beiden Almen auf den Wiesen. Irmgard Auer meint, die Leute passten schon auf, keiner wolle ja die Blumen zertreten. "Bisher san´s no immer wieder kema, die Krokusse", sagt sie lachend.