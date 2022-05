Forschung in Schwarzenau: Körnerhirse trotzt Trockenheit

Der letzte Regen in Schwarzenau im Landkreis Kitzingen ist etwa vier Wochen her. Entsprechend trocken ist der Boden. Hier soll Körnerhirse ausgesät werden, Sorghum bicolor, so der botanische Name. In einem großangelegten Versuch wollen Wissenschaftler herausfinden, inwiefern die Hirse auch für bayerische Bauern interessant sein könnte..

Die Kulturpflanze aus Afrika hat sich an Trockenheit und Hitze angepasst. Mit ihrem intensiven Wurzelsystem kann die Hirse sich Wasser und Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten holen. Außerdem schützt eine Wachsschicht auf der Blattoberfläche vor Verdunstung.

Forschungszentrum für Trockenlagen in Schwarzenau

Trocken- und Hitzeperioden übersteht die Körnerhirse meist gut und erzielt dabei relativ stabile Erträge, erklärt Agrarwissenschaftlerin Janina Goldbach. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Landesanstalt für Landwirtschaft am Standort Schwarzenau. Der Ort im Landkreis Kitzingen mit einem Jahresniederschlag von 540mm ist einer der trockensten Standorte Bayerns.

Deshalb wird dort gerade ein Forschungszentrum für Landwirtschaft in Trockenlagen aufgebaut. Ein Fokus liegt dabei auf Kulturpflanzen, wie der Hirse. Verschiedene Sorten und Aussaattechniken, unterschiedliche Abstände oder Düngung – all das wird jetzt getestet.