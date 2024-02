Streik an Flughäfen: Worauf sich Passagiere einstellen müssen

Warum wird gestreikt?

Im Lufthansakonzern gelten eine ganze Reihe von Tarifverträgen, abgeschlossen mit unterschiedlichen Gewerkschaften. Verdi ist im Bereich Boden und Technik stark aufgestellt, mit insgesamt rund 25.000 Beschäftigten in mehreren Gesellschaften wie Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo oder Lufthansa Engineering and Operational Services. Der entsprechende Tarifvertrag ist ausgelaufen.

Zweimal haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber schon am Verhandlungstisch getroffen. Verdi will nun Druck machen. Sie fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung von 12,5 Prozent, wobei die unteren Lohngruppen von mindestens 500 Euro pro Monat profitieren würden. Zudem will die Gewerkschaft eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro durchsetzen. Schichtarbeit soll aufgewertet werden.

Auf völliges Unverständnis stoßen der Warnstreik und die Forderung bei der Lufthansa. Für Passagiere sei die Aktion eine unverhältnismäßige Belastung. Zudem hätte man der Gewerkschaft bereits ein konkretes Angebot präsentiert, über das aus Sicht der Lufthansa jetzt erst einmal verhandelt werden sollte. Das Angebot sieht laut Lufthansa unter anderem eine Erhöhung der Einkommen um 13 Prozent vor und auch eine Inflationsausgleichsprämie von 300 Euro in zwei Schritten für den Bereich Technik und 2.000 Euro für alle anderen Konzernbeschäftigten am Boden. Verdi weist das als viel zu wenig zurück – vor allem die unterschiedliche Höhe bei der Prämie und die lange Laufzeit von 36 Monaten.

Wie geht es weiter?

Wie viel Luft beim Angebot nach oben noch ist, wird die Gewerkschaft am 12. Februar erfahren. Dann trifft sie sich nach dem Warnstreik wieder mit dem Management am Verhandlungstisch. Es dürften schwierige Gespräche werden. Was der Gewerkschaft zugutekommt, ist der Mangel an Arbeitskräften. Den bekommt auch die Lufthansa zu spüren. Nur attraktive Arbeitsbedingungen könnten den weiteren Personalmangel auch im Sinne der Passagiere verhindern. Die Lufthansa will die Kritik nicht so einfach einstecken. Sie verweist auf das harte internationale Wettbewerbsumfeld, dem sich der Konzern stellen müsse. Da müsse man ein verlässlicher Partner für Kundinnen und Kunden sein.