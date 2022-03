Erstunterkunft für Kriegs-Flüchtlinge: ein Kraftakt für alle

Feldbetten, Kleidungsspenden, Sicherheitsmänner – die Turnhalle des Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen ist jetzt Übergangsquartier für 62 Geflüchtete aus der Ukraine.

Sicherheitsdienst zum Schutz der Flüchtlinge

Eine von ihnen ist die 27-jährige Anastasia: "I want to say thank you for everything you do for us." Die Ukrainerin ist dankbar, dass sie hier in Sicherheit sein kann. Ein Sicherheitsdienst in der Turnhalle sorgt dafür, dass keine Fremden ins Gebäude kommen und die Menschen aus der Ukraine zur Ruhe kommen können. Thomas Gendek ist Security-Mann: "Wir sind 24 Stunden hier und passen auf alle auf, dass nichts passiert. Seit heute bereiten wir Frühstück, Mittagessen und Abendessen vor, dass alles passt."

Größte Herausforderung: Sprachbarriere

Eine besondere Herausforderung jedoch für alle Beteiligten: die Sprachbarriere. Wie Landrat Josef Laumer erzählt, sei es nicht leicht ukrainische Dolmetscher zu bekommen. "Wir haben zwar ein paar, die sich bereit erklärt haben, das zu machen. Das ist hilfreich für uns, weil wir der ukrainischen Sprache auch nicht mächtig sind." Aber es bräuchte noch mehr.

Wenn Busse nicht kommen: "Helfer zermürbt"

Vor Ort verständigen sich Ehrenamtliche auf Englisch, Deutsch oder nehmen das Handy als Übersetzungshilfe. Schwieriger sei die Planung, sagt Christina Artmann vom BRK, wenn beispielsweise angekündigte Busse nicht kommen: "Für uns ist das schwierig", so Artmann. Denn Helfer werden alarmiert, fahren los, warten. Dann stelle sich heraus: Es kommen doch keine Busse. Die angeforderten Ehrenamtlichen, Fachdienste, psychischen Betreuer oder Test-Teams werden dann wieder heimgeschickt. "Und wenn das Spielchen drei Mal täglich läuft und der scharfe Alarm dann um fünf Uhr morgens geht, weil die Busse plötzlich dastehen – das zermürbt die Helfer."

Artmann und andere Ehrenamtliche sind sich sicher: Der Krieg wird nicht in zwei Wochen vorbei sein. Um weiterhin die Betreuung und Versorgung bei der Ankunft von Flüchtlingen zu gewährleisten, müsse planbar gearbeitet werden – damit Helfer die ganze Krise über einsatzbereit bleiben.