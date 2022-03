Nürnberg und geflüchtete Ukrainer: "Schaffen das nicht allein"

Seit Kriegsbeginn haben sich mehr als 2.500 Ukrainer in Nürnberg angemeldet. Doch die Zahl der Ukrainer in Nürnberg dürfte noch viel höher sein, denn die Anmeldung muss nicht sofort erfolgen. Wer nicht privat bei Freunden oder Verwandten unterkommt, erhält erstmal einen Schlafplatz in einer Sammelunterkunft – in einer Turnhalle oder seit dieser Woche auch in einer Messehalle. Insgesamt 1.000 Feldbetten sind aufgestellt. Dazu kommen noch Gemeinschaftsunterkünfte, in denen zuvor auch schon syrische Geflüchtete untergebracht wurden.

Erfahrungen aus 2015 bei Not-Unterbringung helfen

Die Stadt Nürnberg hat sich früh auf die Kriegsflüchtlinge eingestellt, eine zentrale Anlaufstelle gegründet und die zahlreichen Ehrenamtlichen koordiniert. Die Stadt habe aus dem Jahr 2015 gelernt, als Tausende syrische Geflüchtete nach Nürnberg kamen. "Da greifen wir auf einen Erfahrungsschatz zurück. So konnten wir in den ersten Tagen und Wochen schnell als Stadt Nürnberg reagieren", sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Aufatmen kann der Oberbürgermeister auch beim Thema Kosten: Der Freistaat will zu 100 Prozent den Kommunen die Ausgaben für die Unterbringung erstatten.

Knapper Wohnraum: "Wir können das nicht allein schaffen"

Doch die größten Herausforderungen beginnen erst jetzt: Ein Schlafplatz in einer Turnhalle ist nur eine kurzfristige Lösung. Und auch die vielen ukrainischen Geflüchteten, die privat untergekommen sind, brauchen eigene Wohnungen. Doch der Wohnraum in Nürnberg ist knapp. "Die Tendenz ist im Moment da, dass alle in die Großstädte gehen. Wir können das nicht allein schaffen", betont Oberbürgermeister Marcus König. Die Verteilung der Geflüchteten sei zentral. Zudem hofft er, dass einige Geflüchtete nach ihrer Ankunft in Nürnberg später auch in ländlichere Regionen und kleinere Städte weiterziehen.

Mehr als 500 ukrainische Kinder in Nürnberg

In Nürnberg fehlen nicht nur Wohnungen. Kitaplätze sind rar. Und auch in den Schulen könnte es eng werden. Mittlerweile sind mehr als 500 ukrainische Kinder in Nürnberg angekommen. Wer schulpflichtig ist, kommt in Willkommensklassen oder in eine Deutschklasse – wie zum Beispiel an der Theo-Schöller-Mittelschule. Acht Deutschklassen gibt es allein an der Mittelschule, berichtet Schulleiterin Siglinde Schweizer. Hier lernen Kinder verschiedenster Nationen zusammen Deutsch, ehe sie in die Regelklassen wechseln.

Im Notfall wird zusammengerückt

Auch die ersten ukrainischen Schüler sind angekommen. "Die Herausforderung besteht darin, nun Kinder zu haben, von denen wir wissen, aus welcher Situation sie kommen, im Hinblick auf den Krieg und die schrecklichen Ereignisse. Und das ist ihnen buchstäblich ins Gesicht geschrieben", sagt Schweizer. Die Plätze in den Klassen hingegen reichen noch. 1.500 ukrainische Schulkinder könnten in Nürnberg von jetzt auf gleich aufgenommen werden, betont Nürnbergs Schulamtsleiter Thomas Reichert. Wenn noch mehr Schüler kommen, müsse zusammengerückt werden. Das größere Problem: Wegen der Corona-Pandemie fallen derzeit viele Lehrkräfte aus. Dennoch soll der Unterricht in den Deutschklassen weitergehen.

Angespannte Situation auch beim Bürgeramt

Die Corona-Pandemie sorgt auch für Probleme beim Bürgeramt in der Nürnberger Innenstadt. Regelmäßig bilden sich lange Schlangen. Es hapert bei der Terminvergabe, Personal fällt aus. Die Situation ist seit zwei Jahren angespannt. Jetzt kommen noch die Anmeldungen der ukrainischen Geflüchteten dazu – etwa 250 jeden Tag. Ukrainische Kriegsflüchtlinge, die privat in Nürnberg untergekommen sind, müssen persönlich zum Amt, erhalten einen Terminzettel. Der nächste freie Termin ist derzeit rund drei Wochen später. "Durch die Terminzettel haben wir die Möglichkeit, den Zustrom zu steuern. Anders würden wir es sonst nicht schaffen", sagt der Leiter der Bürgerdienste, Udo Uebersohn.

Sonderschalter mit Dolmetscher

Im Bürgeramt selbst sind drei Schalter extra für ukrainische Geflüchtete geöffnet. Ehrenamtliche Dolmetscher übersetzen. Nach der Anmeldung bekommen die Geflüchteten einen Termin bei der Ausländerbehörde, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis und können arbeiten. Auch die Ukrainer, die in Sammelunterkünften leben, werden vom Bürgeramt erfasst. Das Amt erhält lange Listen mit den Namen und Daten der Geflüchteten, die Mitarbeiter in die Systeme übertragen. Doch all das dauert.