Filmfestival in Nürnberg: Solidarität mit Filmemachern weltweit

Filmfestival der Menschenrechte zeigt 41 besondere Filme

Es sind solche besonderen Filme wie "Die Wächterin", die das Nürnberger Internationale Filmfestival der Menschenrechte auszeichnen. 41 Produktionen sind bis zum 6. Oktober zu sehen. Zum Beispiel "Other Side of the River", die Geschichte der 19-jährigen Hala, die einer arrangierten Ehe mit einem Kämpfer des Islamischen Staats entkommt und sich einer kurdischen Fraueneinheit anschließt. Mit dem Gewehr in der Hand will Hala ihre Freiheit verteidigen, aber auch die Freiheit ihrer Schwestern erkämpfen, denen ebenfalls eine Ehe mit einem IS-Kämpfer droht. Oder "Pebbles", zu Deutsch "Kieselsteine", die Geschichte eines kleinen Jungen in Indien, den sein saufender Vater aus der Schule reißt, um mit ihm nach der Mutter zu suchen, die vor der Gewalt ihres Mannes geflohen ist.

Treue Fangemeinde unterstützt Filmfestival

Das Festival hat eine treue Fangemeinde. Filmliebhaber Hanns-Peter Weinberger ist so begeistert, dass er aktives Fördermitglied des Festivals ist. Er mag es besonders, dass ihm das Festival immer neue Perspektiven bietet. „Es gibt so ein paar Länder, mit denen ich mich beschäftige, und der Rest, der rutscht halt durch“, sagt Weinberger. "Da bietet das Festival eine super Gelegenheit, dann auch mal dahin zu blicken, wo man selber von sich aus nicht hinschaut". Darüber hinaus bietet es auch die Möglichkeit, Filmemacher persönlich kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen – in diesem Jahr sind 20 Gäste aus aller Welt in Nürnberg.

Filmfestival steht Filmemacher solidarisch an der Seite

Das Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival versteht sich aber nicht nur als Forum für gute Filme. Filme über Unrecht und Widerstand zu zeigen sei vielmehr ein Akt der Solidarität, sagt Festivalleiterin Andrea Kuhn. Oft genug würden Filmemacherinnen und Filmemacher in ihren jeweiligen Ländern verfolgt und gezwungen, Filme nicht zu zeigen. Immer wieder gebe es auch Filmschaffende, die nicht zum Festival anreisen dürfen oder die aus Angst vor Verfolgung nicht anreisen wollten.