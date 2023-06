Artikel mit Video-Inhalten

> Hoher Sachschaden bei Scheunenbrand bei Neumarkt

Hoher Sachschaden bei Scheunenbrand bei Neumarkt

Ein Feuer in einer Scheune in Schafhof bei Neumarkt in der Oberpfalz hat einen Schaden von etwa 400.000 Euro verursacht. Der Mann, dem die Scheune gehörte, erlitt einen Schock. Offenbar verbrannten auch mehrere Wohnmobile.