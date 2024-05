Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Feiern ohne Rausch – so war das erste alkoholfreie Weinfest

Ein Weinfest ohne Alkohol, das ist nicht nur in Franken eine Premiere, sondern in ganz Deutschland. Und wahrscheinlich wird das rauschfreie Fest in Schweinfurt nicht das letzte gewesen sein.