Feier in Mering gerät außer Kontrolle: Polizei beendet Party

Am Samstagabend ist eine Feier in Mering im Landkreis Aichach so eskaliert, dass die Polizei die Party beendet hat. Eigentlich wollten laut Polizei die Gastgeber - zwei 16-jährige Geschwister - nur mit 20 Personen in ihrem Elternhaus feiern. Die Eltern hatten ihren Kinder das Haus überlassen und sich ausquartiert. Weil eine unbekannte Person die anstehende Party aber wohl über soziale Medien ankündigt hatte, fanden sich im Lauf des Abends ungefähr 150 Jugendliche ein.

Nachbarn vermuten Zerstörungen am Haus

Hierbei eskalierte die Situation so, dass schließlich Nachbarn bei der Polizei anriefen, weil sie eine Abrissparty vermuteten. Daraufhin fuhren sieben Streifen zu dem Haus und lösten die Feier auf. Als der Vater der Geschwister nach Hause kam, fand er das Haus nach Polizeiangaben "in einem desolaten Zustand vor und war darüber sichtlich nicht allzu erfreut". Anschließend musste nicht nur das Haus aufgeräumt werden, "da im Umkreis von circa 300 Metern noch entsprechende Partyrückstände aufzufinden waren," so die Polizei.

Abrisspartys finden in der Regel in Häuser statt, die vor einem größeren Umbau stehen oder abgerissen werden sollen. Dabei wird häufig das Haus oder die Einrichtung bewusst beschädigt.