Oberbayerische Volksfeste starten: Wo es die günstigste Maß gibt

Anzapfen beim Volksfest in Neufahrn

Eines der wohl ersten Volksfeste des Jahres in Oberbayern fand bereits in Neufahrn bei Freising statt: Am 12. April wurde das Volksfest mit dem Standkonzert und dem traditionellen Anzapfen auf dem Rathausplatz eröffnet. Dort zog der Festzug zum Festplatz, wo dann bis zum 16. April gefeiert wurde.

Die Maß Bier kostete diesmal 10,60 Euro und damit deutlich mehr als beim letzten Volksfest. Da waren es noch 8,10 Euro gewesen. Das war allerdings bereits 2019. Seitdem war die Veranstaltung wegen Corona immer ausgefallen. Laut dem Deutschen Brauerbund sind zum Jahresende die Preise für Hopfen um 35 Prozent, für Braumalz sogar um 90puchProzent gestiegen.

Sonderpreise und Partyband beim Puchheimer Volksfest

Bereits am vergangenen Freitag startete das Volksfest in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck. Da das Puchheimer Volksfest sein 10-jähriges Bestehen feiert, wurde am Sonntagabend eine Maß Bier und ein halbes Hendl zum Sonderpreis von jeweils 6,80 Euro verkauft. Ansonsten kostet die Maß in Puchheim 10,50 Euro. Eröffnet wurde das Puchheimer Volksfest mit dem Bieranstich durch den ersten Bügermeister Norbert Seidl. Am Samstag spielte unter anderem das Puchheimer Blasorchester, ehe die Mammendorfer Goaßlschnalzer auftraten.

Volksfeste in Burghausen, Traunstein und Landsberg starten später

Noch ein wenig gedulden müssen sich die Volksfestbesucher in Landsberg am Lech. Dort beginnt die Landsberger Wiesn erst im Juni. Dann wird an zwei Wochenenden auf der Waizinger Wiese gefeiert.

Vor den Pfingstfeiertagen wird auf der Maiwiesn in Burghausen das erste Fass angestochen. Der Festzug ist für den 12. Mai am Lindacher Platz geplant. Zehn Tage lang bietet das Volksfest in Burghausen Fahrgeschäfte, Wiesnstandl und eine Festzelthalle an.

Ebenfalls vom 12. bis zum 21. Mai findet heuer das Traunsteiner Frühlingsfest statt. Traditionell beginnt auch dieses oberbayerische Volksfest mit dem Festzug der heimischen Trachten- und Brauchtumsvereine.

