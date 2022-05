Fahrverbot für Autos in Teilen der Deggendorfer Innenstadt

Die Stadt Deggendorf hat ein Nacht-Fahrverbot für Autos in Teilen der Innenstadt beschlossen – damit will man zum einen die Ausweitung der Gastro-Außenflächen stärken, zum anderen den Lärm für Anwohner reduzieren.

Modell wie in Jesolo

Das Nacht-Fahrverbot für Autos soll von 16. Mai bis 30. Oktober gelten. Im Winter will man darauf verzichten. Ab 19 Uhr und bis 5 Uhr sind Teile der Innenstadt (nordöstlicher Luitpoldplatz, Pfleggasse und Bräugasse) für Autos gesperrt. Es handle sich um ein Pilotprojekt, wie Deggendorfs Oberbürgermeister, Christian Moser (CSU), dem BR sagte: "Es ist ein Versuch, wir wollen das ausprobieren! Das ist ein 'italienisches Modell', das ich in Jesolo gesehen habe: Da wird die Hauptstraße zur Fußgängerzone." Zunächst werde auf das Fahrverbot mit einem Schild hingewiesen. Sollte sich nicht daran gehalten werden, denke man über eine Schranke nach, so Moser.

Nächtliche Stadtrundfahrten verhindern

Das nächtliche Fahrverbot habe zwei Gründe, so der Oberbürgermeister: Zum einen habe die Corona-Pandemie deutlich gemacht, dass die Ausweitung der Gastro-Außenflächen gut angenommen und die Innenstadt dadurch "belebter" wurde. Zum anderen könne dadurch der Lärm in der Innenstadt reduziert werden, "was gerade für die Anwohner wichtig ist", so Moser. "Der Nebeneffekt: Wir unterbinden diese 'Stadtrundfahrten'.“

In der Deggendorfer Innenstadt werden immer wieder sogenannte "Stadtrundfahrten" betrieben – vor allem junge Leute fahren mit offenem Fenster und lauter Musik ohne Ziel durch die Innenstadt.

Vereinzelte Gegenstimmen aus der Jugend

Der Beschluss des Deggendorfer Stadtrats wird daher besonders auf Facebook diskutiert: Die Kommentare reichen von "Super" und "Endlich" bis hin zu "Peinlich" und "Sinnlos". Ein User kritisiert: "Und dann noch schlimmer für uns junge Leute, wenn die feiern gehen und abgeholt werden müssen oder die, die noch paar Runden drehen auf Nacht."

Poser-Szene sauer?

Wie Moser sagt, "haben wir uns durchaus angeschaut, wer kommentiert: Das sind dann Profile, die als Foto tiefergelegte Autos haben und der Poser-Szene zuzuordnen sind." Moser ist davon überzeugt, dass das Fahrverbot auch für Jugendliche ein Entgegenkommen ist: "In den Abendstunden wird die Qualität erhöht." Sollten negative Erfahrungen mit dem Nacht-Fahrverbot im Sommer gemacht werden, werde es diskutiert und gegebenenfalls nicht mehr weitergeführt.