Fachkräftemangel in der Altenpflege: "Situation ist todernst"

Es fehlt an Fachpersonal und das führt schon jetzt zu großen Problemen – so der Tenor einer Pressekonferenz der Diakonie Bayern am Dienstag in Nürnberg. Die Präsidentin der Diakonie Bayern, Sabine Weingärtner, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Mittlerweile ist die Situation todernst. Es geht nicht um die Frage, ob man die Qualität der Einrichtungen erhalten kann, sondern darum, ob diese überhaupt noch weiter zu betreiben sind." Insgesamt fehle Personal in den verschiedensten Bereichen unter anderem in der Altenpflege, bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und auch in Kitas. Bei letztgenannten würden laut dem Bayerischen Sozialministerium bis zum Jahr 2025 rund 20.000 Fachkräfte und 10.000 sogenannte Ergänzungskräfte fehlen, so Weingärtner.