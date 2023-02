Ex-Bürgermeister von Zwiesel zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der Ex-Bürgermeister von Zwiesel, Franz Xaver Steininger, ist am Dienstagnachmittag vom Amtsgericht Landshut wegen Bankrotts in 32 Fällen sowie Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Vom Vorwurf der Vorteilsannahme wurde er freigesprochen.

"Am Rande des Abgrunds"

Franz Xaver Steininger war jahrelang praktisch zahlungsunfähig. "Er hat von 2015 bis Oktober 2018 am Rande des finanziellen Abgrunds gewirtschaftet", sagte der Richter am Amtsgericht Landshuts in seiner Urteilsbegründung. Steininger hatte vor allem aus seiner Zeit als selbstständiger Bauingenieur Schulden beim Finanzamt. Weil er Vermögenswerte und sein Bürgermeistergehalt auf ein Treuhandkonto eines Steuerbüros umgeleitet hat, hatten die Gläubiger keinen Zugriff darauf. Deshalb die Verurteilung wegen Bankrotts in 32 Fällen. Zudem wurde der frühere Rathauschef wegen Betrugs verurteilt, weil er ein Privatdarlehen bei einer ortsansässigen Unternehmerin aufgenommen hat, ohne diese über seine finanzielle Lage zu informieren.

Keine Vorteilsannahme

Vom Vorwurf der Vorteilsannahme wurde Ex-Bürgermeister von Zwiesel freigesprochen. Es sei keine Unrechtsvereinbarung zwischen einer Unternehmerin und dem ehemaligen Rathauschef nachzuweisen, so das Gericht. Der parteilose Kommunalpolitiker war von Februar 2012 bis zu seiner Suspendierung am 9. April 2021 Bürgermeister der Stadt Zwiesel im Bayerischen Wald. Seit dem 23. Februar 2023 amtiert der neu gewählte Karl-Heinz Eppinger (SPD) als Bürgermeister in Zwiesel.