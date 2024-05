Erstes Maiwochenende: Münchner S-Bahn-Stammstrecke gesperrt

Die S-Bahn-Stammstrecke in München wird das komplette Wochenende wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Laut Deutscher Bahn beginnt die Sperrung am Freitag um 22.30 Uhr und dauert bis Montag, 6. Mai, gegen 4.40 Uhr.

Fahrgäste müssen auf Regionalzüge, U-Bahnen und SEV ausweichen

Die S-Bahnen 3 und 4 enden an der Haltestelle Pasing. Die S1 fährt im 20- bis 40-Minuten-Takt von Moosach ohne Zwischenhalt direkt zum Hauptbahnhof. Die Haltestellen Pasing und Ostbahnhof verbindet die S8. Die S2 verkehrt zwischen den Haltestellen Petershausen und Heimeranplatz im Halbstundentakt. Die S7 pendelt nur zwischen Hauptbahnhof und Giesing.

Bahn kündigt Streckensperrungen für Pfingstwochenende an

Zudem wird entlang der Stammstrecke zwischen Pasing und Hauptbahnhof ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse sollen im Zehn-Minuten-Takt fahren. Alternativ können Fahrgäste die U5, die Tramlinie 19 und die Buslinie 130 nutzen.

Auch für das Pfingstwochenende hat die Bahn bereits Streckensperrungen auf der zweiten Stammstrecke und der Sendlinger Spange angekündigt.

Bauarbeiten am Stellwerk Ostbahnhof

Der Grund für die Sperrung an diesem Wochenende ist laut DB-Mitteilung das turnusmäßige Instandhaltungswochenende mit Sperrung der gesamten Stammstrecke. So stehen nach Bahnangaben Arbeiten an Gleisen, Weichen und in den Bahnhöfen an sowie am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof.

Das Stellwerk, über das zum Beispiel Weichen und Signale gesteuert werden, sollte eigentlich schon vergangenes Jahr fertig sein und den S-Bahn-Betrieb zuverlässiger machen. Vor Kurzem wurde aber bekannt, dass es nun erst im Sommer 2025 so weit sein wird. Das neue Stellwerk soll für mehr Zuverlässigkeit im chronisch anfälligen S-Bahn-Netz der Landeshauptstadt sorgen.