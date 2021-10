Erneut Sexualdelikt in Regen: Tatverdächtiger festgenommen

Rund einen Monat nach einem ähnlichen Fall ist in Regen eine Frau auf einer öffentlichen Toilette von einem Mann sexuell belästigt worden. Kurz danach konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Täter flüchtet durch Fenster

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 20-Jährige am Mittwoch eine Toilette am Auwiesenweg betreten. Dabei wurde sie von dem unbekannten Mann überrascht, der sich selbst befriedigte. Die Frau schlug die Tür wieder zu und schrie um Hilfe, der Täter flüchtete durch ein Fenster. Die Polizei konnte nach einer Fahndung jedoch einen Tatverdächtigen ermitteln und an seiner Wohnadresse festnehmen.

Ähnlicher Fall im September

Das Amtsgericht Deggendorf hat einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Erst im September wurde eine 30-Jährige am Stadtplatz von Regen in einer öffentlichen Toilette von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Laut Polizei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um denselben Täter. Genaue Angaben zu dem Mann hat die Polizei bisher nicht gemacht.