Erneut Geldautomat in der Oberpfalz gesprengt

23 Geldautomaten sind in diesem Jahr in Bayern bereits gesprengt worden. Es gab eine Sprengung in Regensburg, mehrere in Niederbayern, Schwaben und Franken. Nun meldet die Polizei wieder einen Fall in der Oberpfalz.

Täter benutzten Sprengstoff

Wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth einen Geldautomaten der Commerzbank gesprengt. Laut LKA benutzten die Täter dafür Sprengstoff und offenbar nicht - wie sonst auch oft üblich - Gas. Eine Sprengung mit Sprengstoff sei weitaus gefährlicher, sagte ein Sprecher des BLKA dem BR. Die Sprengkraft sei hier deutlich höher und erhöhe deshalb die Gefahr, dass Menschen -z.B. Hausbewohner- verletzt werden könnten.

Geldautomat in Wohn-und Geschäftshaus

Der Geldautomat befand sich in einem Wohn- und Geschäftshaus. Anwohner hörten gegen 2.40 Uhr eine Explosion aus dem Erdgeschoss, so das LKA. Ersten Erkenntnissen zufolge flohen daraufhin die Unbekannten mit einem dunklen Auto in Richtung der nahegelegenen A93. Um wie viele Täter es sich handelt ist unklar. Über die Höhe der Beute will die Polizei keine Angaben machen. Fest steht aber, dass die Täter Beute gemacht haben, so ein Sprecher des BLKA.

Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Im Kriminaltechnischen Institut in München wird der Sprengstoff nun genauer untersucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.