Erlanger Mediziner bestätigt: OP-Maske genügt in Kliniken

Die Lockerung der Maskenpflicht in Kliniken und Arztpraxen ist nach Meinung des Erlanger Immunologen und Mitglieds der Ständigen Impfkommission (Stiko), Christian Bogdan, überfällig. Ab Samstag müssen in Krankenhäusern und Praxen in Bayern keine FFP2-Masken mehr getragen werden. Bogdan hält das für den richtigen Schritt. "FFP2-Masken gehören eigentlich nicht in die Öffentlichkeit", sagt der Leiter des Instituts für Klinische Mikrobiologie an der Universitätsklinik Erlangen. "Die gehört dorthin, wo man es mit Patienten zu tun hat, die eine Infektionskrankheit haben."

"Lieber eine gut getragene OP-Maske"

Von Anfang an hätten Krankenhaushygieniker gesagt, dass FFP2-Masken außerhalb des medizinischen Sektors nicht sinnvoll seien. Doch die Politik in Bayern habe nicht darauf gehört. Nun sei es an der Zeit, die Vorgabe zu ändern "Lieber einen ordentlichen Mund-Nasen-Schutz, richtig getragen, als eine schlecht getragene FFP2-Maske", sagte Christian Bogdan im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Maskenpflicht im ÖPNV weiter sinnvoll

Dass die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in Bayern beibehalten wird, hält der Erlanger Mediziner jedoch für sinnvoll. "Die Menschen sitzen oft sehr dicht gedrängt in einem geschlossenen Raum, und wir haben viele verschiedene Menschen, die sich tagtäglich in unterschiedlicher Konstellation treffen, da ist eine Maskenpflicht in der momentanen Situation sicherlich hilfreich." Die Sieben-Tage-Inzidenz sei im Moment schließlich noch immer viel höher als in der ersten Welle. Da sei es nach wie vor sinnvoll, sich vor Infektionen zu schützen, auch wenn sie bei vielen wegen der Impfung oder überstandener Erkrankung nicht schwer verliefen, so Bogdan. "Die Menschen fallen ja trotzdem eine oder zwei Wochen aus."