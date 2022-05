Corona: Bayern verlängert und lockert Maskenpflicht

In den bayerischen Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Arztpraxen genügt es von Samstag (28. Mai) an, eine medizinische Schutzmaske zu tragen - bisher sind FFP2-Masken vorgeschrieben. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte in München, mit diesem Beschluss folge die Staatsregierung ihrem Kurs, "überall dort für Erleichterungen zu sorgen, wo dies mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage möglich ist".

In Bussen und Bahnen bleibt FFP2-Maske Pflicht

In öffentlichen Verkehrsmitteln bleibe es dagegen bei der FFP2-Maskenpflicht: "In U-Bahnen oder Bussen kann die Infektionsgefahr deutlich höher als in anderen Bereichen sein", sagte Holetschek zur Begründung. "Hier kommt es auf engem Raum zu Kontakten mit vielen verschiedenen, an jeder Station wechselnden Fahrgästen." Deshalb sei es sinnvoll, für Busse und Bahnen nicht zu früh Corona-Lockerungen zu beschließen – "gerade auch mit Blick auf den mit dem 9-Euro-Ticket erwarteten Fahrgast-Ansturm". Die Staatsregierung behalte aber die weiteren Entwicklung genau im Blick.

Maßnahmen bis 25. Juni verlängert

Dem Minister zufolge verständigte sich das bayerische Kabinett bereits am Dienstag darauf, die aktuelle bayerische Corona-Verordnung um vier weitere Wochen bis einschließlich 25. Juni zu verlängern. Der Corona-"Basisschutz" des Freistaats sieht neben der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen eine einrichtungsbezogene Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Justizvollzugsanstalten vor.

Mehr dazu gleich bei BR24.