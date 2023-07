"Erinnerst du dich?!": Jugendliche lernen aus der NS-Geschichte

Jedes Jahr im Sommer veranstaltet der Kreisjugendring das Sommer.dok auf dem Königsplatz, in Sichtweite zum NS-Dokumentationszentrum. Auf der Open-Air-Veranstaltung setzen sich junge Menschen zum einen mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinander, zum anderen mit aktuellen gesellschaftlichen Themen. Beim diesjährige Sommer.dok des Kreisjugendrings München-Stadt am Dienstag ging es vor allem darum, dass die Taten der NS-Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten.

Schüler: "Denke auf jeden Fall an die Schrecken"

Für Benjamin Hörmann aus der Oberstufe des Markt Indersdorf Gymnasiums ist die Zeit des Nationalsozialismus ein unangenehmes Thema. Auch er besuchte – wie viele Schüler und Schülerinnen aus Oberbayern – das KZ in Dachau. "Ich denke auf jeden Fall an die Schrecken, die passiert sind. An die schlimmen Vorfälle, weil man ja auch noch Leute aus der älteren Generation kennt, die das auch mitbekommen haben", erzählt der Schüler. "Und wenn man da die Geschichten hört, dann geht es mir auf jeden Fall sehr schlecht damit."

Die Vergangenheit kann brandaktuell sein. Das findet auch Gerhard Wagner, Abteilungsleiter des Münchner Kreisjugendrings: "Man sieht es ja aktuell in den neuen Bundesländern, aber auch in vielen anderen europäischen Staaten, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus wieder populär sind und rechtspopulistische Parteien hohe Wahlergebnisse haben." Und deswegen sei es ganz wichtig, dass man sich mit den Themen auseinandersetze und aus der Geschichte lerne, so Wagner.