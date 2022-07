Erhebliche Behinderungen nach Unfall auf A3 bei Kirchroth

Auf der A3 hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kirchroth im Kreis Straubing-Bogen und Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Lkw ereignet. Zur Bergung wird ein Kran benötigt. Die Arbeiten können sich bis zum späteren Nachmittag hinziehen, so die Polizei auf BR-Anfrage.

Aus der BR Mediathek: Nach Lkw-Unfall auf A3 - Polizei filmt Gaffer

Laster krachen in Mittelleitplanke

Der Fahrer eines Sattelzugs war in Richtung Regensburg auf einen Lkw vor ihm aufgefahren. Der Lkw krachte gegen die Mittelleitplanke und fuhr sich dort fest. Ein nachfolgender Kleinlaster prallte ebenfalls in die Mittelleitpanke. Er konnte aber zügig geborgen werden.

Ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei dem in der Mittelleitplanke festgefahrenen Lastwagen lief Diesel auf die Fahrspur in Richtung Passau aus, was eine Vollsperrung der Autobahn zur Folge hatte.

Polizei empfiehlt: großräumig umfahren

Die auslaufenden Kraftstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden, heißt es. Aktuell ist der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen nur über die Standspur möglich. Aufgrund des starken Rückstaus in beide Richtungen empfiehlt die Polizei eine großräumige Umfahrung.