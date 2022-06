Lkw-Unfall auf der A3 in Niederbayern sorgt für langen Stau

Am Dienstagvormittag sind bei einem Unfall auf der A3 bei Hengersberg zwei Lkw und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Auch ein viertes Fahrzeug war beteiligt. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Lange Sperrung notwendig

Der Unfall passierte am Ende eines Staus wegen einer Wanderbaustelle. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Sie sind zum Teil so ineinander verkeilt, dass aufwendige Kranarbeiten nötig sind. Es kann sein, dass die Autobahn erst am Abend wieder befahrbar ist.

Stau bis auf die A 92

Der Verkehr in Richtung Passau wird am Autobahnkreuz Deggendorf ausgeleitet. Fahrzeuge, die im Stau stehen, können nach Möglichkeit und auf Weisung der Einsatzkräfte an der Anschlussstelle Hengersberg ausfahren.

Wegen der Sperre staut es sich auch auf der A92 bei Plattling-Nord. Die Polizei rät dringend dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren.