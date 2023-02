Münchner Bund Türkischer Vereine startet Erdbeben-Hilfskampagne

Der Bund Türkischer Vereine in München unterstützt die Erdbebenopfer im Südosten der Türkei mit einer Hilfskampagne. An Standorten in Neuaubing und Taufkirchen werden Sammelstellen für Hilfsgüter eingerichtet. Nach Auskunft von Aykan Inan, dem Sprecher des Bundes, werden neben Geldspenden vor allem warme Kleidung und Decken, aber auch Babynahrung und Wasserkocher gebraucht. Am Freitag sollen die Hilfsgüter mit mehreren Lastwagen in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete in der Südosttürkei gebracht werden.

Moosburger Hilfsorganisation schickt Team ins Erdbebenopfer

In Moosburg im Kreis Freising laufen die Vorbereitungen für einen möglichen Hilfseinsatz im türkisch-syrischen Erdbebengebiet. Heute Vormittag schickt der Verein "Navis e.V." vom Flughafen München aus ein "Fact Finding Team" los.

Vier "Navis"-Mitglieder fliegen ins türkische Adana. Von dort aus versuchen sie zu klären, ob und wo ein Feldhospital und Trinkwasseraufbereitungsanlagen aufgebaut werden könnten, und wie die Unterstützung konkret aussehen müsste. Mit dabei ist auch ein Dolmetscher. Im Lager der in Moosburg ansässigen Hilfsorganisation werden parallel dazu bereits vorsorglich Vorkehrungen für die Entsendung weiterer Teams und für Hilfslieferungen getroffen.

Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen weltweit im Einsatz

Der Verein "Navis" war 2004 nach dem Tsunami-Einsatz aus den Reihen der Flughafenfeuerwehr gegründet worden mit dem Ziel, auch künftig bei Katastrophen im In- und Ausland ehrenamtlich Hilfe zu leisten. Das geschah etwa nach der Überschwemmungskatastrophe in Pakistan, der Dürre in Ostafrika, dem Taifun auf den Philippinen, dem Erdbeben in Nepal und den Überschwemmungen im Ahrtal. Die Helfer kommen nicht nur aus Moosburg, sondern aus verschiedenen Landkreisen vor allem in Ober- und Niederbayern. Alle arbeiten ehrenamtlich, die Einsätze werden über Spenden finanziert.

Viele Organisationen sammeln Geldspenden

Hier eine Liste mit Organisationen, die Geldspenden für die Opfer annehmen:

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:

BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien

www.spendenkonto-nothilfe.de

"Bündnis Entwicklung Hilft" ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, terre des hommes und Welthungerhilfe. German Doctors und Oxfam sind assoziierte Mitglieder.

www.entwicklung-hilft.de

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland und Der Paritätische.

www.aktion-deutschland-hilft.de

Ärzte der Welt e.V.

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60

BIC: BYLADEM1001

Deutsche Kreditbank

Stichwort: Nothilfe Türkei / Syrien

www.aerztederwelt.org

Humedica

IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47

BIC: BYLADEM1KFB

Sparkasse Kaufbeuren

Stichwort: Erdbeben Türkei

www.humedica.org

UNICEF

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien

www.unicef.de