München: Ende der Streckensperrung bei U3 und U6 in Sicht

Die umfassenden Arbeiten auf dem stark frequentierten Abschnitt der U3 und der U6 zwischen Implerstraße und Goetheplatz werden nach Angaben der Stadtwerke München pünktlich abgeschlossen: Man gehe davon aus, dass die U-Bahnen ab Montag wieder fahren können, heißt es in der Antwort auf eine BR-Anfrage. Seit Mitte März sind in dem Bereich nur Busse unterwegs. Es ist vom "umfassendsten Schienenersatzverkehr in der Geschichte der Münchner Verkehrsgesellschaft" die Rede: Bis zu 42 Busse werden eingesetzt, um die Folgen der Sperrung abzumildern.

Bis zu 180.000 Fahrgäste am Tag

Die Strecke U3/U6 ist die mit 50 Jahren älteste und meistbefahrene in München. Sie wird normalerweise von bis zu 180.000 Fahrgästen am Tag genutzt. Die Sperrung zwischen Implerstraße und Goetheplatz wurde nötig, weil Weichen, Kreuzungen sowie Schienen, Schwellen und Schotter ausgetauscht werden mussten. Außerdem wurden die Stromschienen erneuert, die die U-Bahnen mit Energie versorgen. 2020 hatte es bereits eine ähnliche Großbaustelle samt Sperrung im nördlichen Abschnitt von U3 und U6 gegeben, nun war auch der südliche Abschnitt an der Reihe.