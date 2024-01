EM 2024 in München ohne Bier aus Bayern

Eine Fußball-Meisterschaft, die unter anderem in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet - aber ohne bayerisches Bier auskommen muss: Diese Nachricht sorgt in München für Irritation. Zur Fußball-EM 2024 darf in den Stadien, in den offiziellen Fan-Zonen sowie bei UEFA EURO-Veranstaltungen nur Bier des Herstellers Bitburger ausgeschenkt werden. Wie die UEFA im September angekündigt hatte, ist die deutsche Brauerei Bitburger offizieller, nationaler Bier-Partner der Europameisterschaft 2024. Die Getränke von Bitburger würden "exklusiv" angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der UEFA.

Demnach dürfen bayerische oder regionale Brauereien wie beispielsweise Augustiner an den offiziellen Veranstaltungsorten der UEFA also nicht ausgeschenkt werden. Der Sportreferent der Stadt München, Florian Kraus (Grüne) äußert sich kritisch zu dem Beschluss.

Keine "regionale Wertschöpfung" beim Bierausschank

Aus Gründen der Nachhaltigkeit sei die Vorgabe "nicht ideal", sagte der Leiter des Münchner Sportreferats im Interview mit der Abendzeitung (AZ). "Bei den European Championships konnte ein großer Teil der Wertschöpfung regional erfolgen. Das hat mir gefallen."

Die UEFA Europameisterschaften werden diesen Sommer in Deutschland ausgetragen. Am 14. Juni findet das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland in der Münchner Allianz Arena statt. Zur Eröffnung der Spiele könnte es außerdem ein großes Konzert mit Ed Sheeran auf der Theresienwiese geben.