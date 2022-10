Kajakfahrer in Oberbayern tödlich verunglückt

Bei einem Kajakausflug in Oberbayern ist ein 43-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Mann aus Erlangen war mit einer Gruppe Kajakfahrer auf der Loisach bei Garmisch-Partenkirchen unterwegs, wie die Polizei in Rosenheim am Dienstag mitteilte. Dabei soll er ins Schlingern geraten und gekentert sein. Das Unglück ereignet sich demnach am Montagnachmittag.

Der Mann versuchte nach dem Kentern noch, sich zu retten. Dabei verfing er sich aber zwischen im Fluss liegenden Baumstämmen und konnte er sich nicht mehr über Wasser halten.

Rettungseinsätze ohne Erfolg

Rettungsversuche seiner Begleiter blieben erfolglos. Auch für die Rettungskräfte gestaltete sich der Einsatz schwierig, weil der Unglücksort nur schwer erreichbar war. Sie konnten den leblosen Mann erst nach zwei Stunden bergen. Er starb noch vor Ort. Die Polizei geht von einem Unfall aus.