Elektronische Besucherlenkung am Walchensee

Ob es 1.000 Fahrzeuge werden oder auch nur 900, bis der Schlagbaum fällt, das wissen sie noch nicht. Das sagte der Bürgermeister von Jachenau Klaus Rauchenberger (FW) dem BR. Das solle die Praxis zeigen. Die Technik mit einer elektronischen Zählung wurde an beiden Mautstellen installiert und wird mit den ersten Badetagen des Sommers in Betrieb gehen. Bis dahin hofft der Bürgermeister, dass in Wegscheid südlich von Lenggries eine elektronische Informationstafel Ausflügler über die aktuelle Verkehrslage im Fall einer Sperrung informiert.

Gegen Übermaß von Touristen am Walchensee

Die Begrenzung des Ausflugsverkehrs an den Walchensee ist Teil des Walchensee-Konzepts, das vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, den Gemeinden Kochel und Jachenau und dem Innenministerium erarbeitet wurde. Besonders im Corona-Sommer 2019 war der See regelmäßig von Naherholern übervölkert worden.