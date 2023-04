Eitting: Zwei Brände nacheinander in Asylbewerberunterkunft

In einer Asylbewerberunterkunft in Eitting im Landkreis Erding hat es gestern Abend gleich zweimal hintereinander innerhalb von kurzer Zeit gebrannt. Dabei wurde niemand verletzt, die Unterkunft kann jetzt allerdings nicht mehr bewohnt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt die Hintergründe.

Erster Brand macht erste Doppelhaushälfte unbewohnbar

Das Feuer soll nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zum ersten Mal gestern Abend um 18 Uhr in der Asylbewerberunterkunft ausgebrochen sein. Die Unterkunft ist in einem Doppelhaus im Eittinger Ortsteil Eittingermoos untergebracht. Mehrere Feuerwehren versuchten das erste Feuer zu bekämpfen, trotzdem sei die linke Doppelhaushälfte laut Polizei so stark zerstört worden, dass sie unbewohnbar wurde. Die acht Bewohner mussten deshalb in die andere Doppelhaushälfte umziehen, die ebenfalls als Asylbewerberunterkunft genutzt wird.

Zweiter Brand zerstört zweite Doppelhaushälfte

Nur seine halbe Stunde nachdem die letzten Feuerwehren die Einsatzstelle verlassen hatten, wurden die Einsatzkräfte gegen 21:36 Uhr erneut zu dem Haus gerufen. Wieder brannte es dort. Dieses Mal wurde auch die noch bewohnte, rechte Doppelhaushälfte so stark beschädigt, dass auch sie jetzt nicht mehr bewohnbar ist. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

Verletzt wurde bei beiden Feuern niemand. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt jetzt Hintergründe zu den beiden Bränden. Laut der Sprecherin des Polizeipräsidiums befinden sich deshalb Brandermittler vor Ort und stellen Untersuchungen an. Erst nach deren Abschluss könne man hoffentlich mehr zur Brandursache sagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro.

Die Regierung von Oberbayern, zuständig für die Asylunterkünfte, war bislang noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.