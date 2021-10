vor 28 Minuten

Eine Tote nach Brand in Kirchdorf im Wald

In Kirchdorf im Wald im Kreis Regen hat es am Mittag in einem Wohnhaus gebrannt. Offenbar wurde dabei eine Frau getötet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 300.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar.