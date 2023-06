Ein Jahr Zugunglück Burgrain – Gedenkfeier ohne Ehrengäste

Heute vor einem Jahr, am 3. Juni 2022, verunglückte in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen eine Regionalbahn. Fünf Menschen starben, mehrere Dutzend wurden verletzt. Die Werdenfelsbahn war für Monate unterbrochen.

Heute erinnern die Opfer, Helfer und Einsatzkräfte in Partenkirchen an das Ereignis vor genau einem Jahr. Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen will diesen ersten Gedenktag an das Unglück im Kleinen und ohne großes Aufsehen begehen, sagte die Sprecherin der Marktgemeinde Silvia Käufer-Schropp dem BR.

Gedenkfeier ohne Ehrengäste und Politik-Prominenz

Die Gedenkfeier am Vormittag in der Wallfahrtskirche St. Anton oberhalb von Partenkirchen wird ohne Ehrengäste und politische oder kirchliche Würdenträger stattfinden. Eingeladen sind die Menschen, die durch das Unglück zu Schaden gekommen sind, die bei der Bergung der Toten und Verletzten geholfen haben und danach das weithin bekannte Zugwrack aus dem Loisachtal und damit aus dem Blick der Öffentlichkeit gebracht haben.

Gestaltet wird der Gedenkgottesdienst vom evangelischen und katholischen Ortsgeistlichen, die gemeinsam eine ökumenische Andacht feiern. Kurz nach zwölf Uhr, dem Zeitpunkt des Unglücks, sollen in allen Kirchen von Garmisch-Partenkirchen und Burgrains die Glocken läuten.

Deutsche Bahn will 440.000 Bahnschwellen austauschen

Mit dem ersten Zwischenbericht der Bundesstelle für Unfall-Untersuchungen in dieser Woche gehen der Ort und alle Beteiligten in eine neue Phase der Aufarbeitung. In diesem ersten Bericht werden schadhafte Betonschwellen auf der Strecke als Unfallursache ausgemacht. Sie sollen für das Entgleisen des Zuges mit fünf Doppelstockwagen verantwortlich sein. Die Bahn hat angekündigt, noch in diesem Jahr 440.000 Eisenbahnschwellen gleicher oder ähnlicher Bauart auszutauschen.