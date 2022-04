Ein Hauch von keltischer Kultur im Chiemgau

Der Ort Stöffling liegt auf einem Moränenhügel, auf dem Überreste einer keltischen Siedlung gefunden wurden. Das Freilichtmuseum befindet sich etwa einen Kilometer nordöstlich von Seebruck am Chiemsee. An dem Fundort der prähistorischen Siedlung steht seit dem Jahr 2000 ein rekonstruiertes keltisches Gehöft. Die Gebäude aus der jüngeren Eisenzeit sind möglichst realistisch nachgebaut und sollen das Leben der keltischen Vorfahren erfahrbar machen. Für den archäologischen Rundweg gibt es einen kostenlosen Audioguide zum Download auf der Website der Tourist-Information in Seebruck.

Spannende Mythen und Geschichten auf dem Baumweg

Das Keltengehöft ist das ganze Jahr über geöffnet und der Eintritt ist frei. Man kann das Anwesen auch über einen Themen-Wanderweg von Seebruck aus erreichen. Der Weg ist allerdings nicht für Kinderwagen und Rollstühle geeignet. Auf der kleinen Wanderung für die ganze Familie erfahren Besucher Mystisches über heimische Bäume und Sträucher. Denn Bäume hatten Überlieferungen zufolge für die Kelten eine besondere Bedeutung.

Zeitsprung in die Römerzeit im Museum "Bedaium"

Und wer noch nicht genug hat, der kann noch einen Zeitsprung machen und danach das Seebrucker Römermuseum besuchen. Das Museum mit dem Namen "Bedaium" zeigt historische Funde aus Seebruck, das zur Zeit der Römer Bedaium hieß. Nach längerer Corona-Pause bietet die Museumsleitung wieder viele Familiennachmittage, Führungen und Workshops an.