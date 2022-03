Krötenwanderung Warum bleiben viele Kröten einfach auf der Straße sitzen?

Wohin wandern Kröten und Frösche bei der Krötenwanderung?

"Alle unsere heimischen Amphibien brauchen - mit Ausnahme des Alpensalamanders - ein Gewässer, um sich fortzupflanzen", erklärt Ulrike Geise vom Bund Naturschutz. Da Kröten (etwa im Unterschied zu Teichfröschen und -molchen) sich außerhalb der Fortpflanzungszeit in der Regel woanders aufhalten, müssen sie jedes Jahr im Frühjahr wieder zu einem Gewässer wandern, um sich fortzupflanzen. Und zwar in der Regel zu dem, in dem sie selbst geschlüpft sind.

Wann ist die Krötenwanderung?

Die Kröten-Männchen lassen sich Huckepack von den Weibchen zum Teich tragen. Einen festen Startzeitpunkt für die Krötenwanderung gibt es nicht, da Temperatur und Witterung beeinflussen, wann die Tiere ihre Winterstarre beenden und ihre Reise beginnen. Da der Winter 2022 bisher ziemlich mild war, sind Kröten, Molche & Co. in vielen Regionen Deutschlands schon im Februar unterwegs, berichtet der Umweltschutzbund NABU auf seiner Website.

Warum bleiben viele Kröten einfach nur auf der Straße sitzen?

Ganz banal: Weil es die Männchen sind. Dass ausgerechnet vor allem die auf der Straße sitzen, hat allerdings durchaus mit einem Plan zu tun. Naturschützerin Geise erklärt: Die Männchen warten auf die Weibchen, die zum Teich anwandern - und da suchen sie sich Ausschaupunkte. Und da ist natürlich eine Straße genial, weil da keine Büsche im Weg sind und sie große Übersicht haben."

Krötenmännchen haben keine natürlich Angst vor Autos - und das wird ihnen auf unseren Straßen zum Verhängnis. Während die Mädels also vorbeiwandern, warten die Männchen darauf, mitgenommen zu werden - per Huckepack zur Paarung im Teich. Das Problem der "Anhalter", erklärt Ulrike Geise so: "Die Krötenmännchen haben das Auto nicht als Feind kennengelernt - das ist noch nicht in ihrem Verhaltensrepertoire verankert - und wenn sie dann die Scheinwerfer kommen sehen, richten sie sich eher auf und drohen; versuchen sich also groß zu machen." Damit ist dann meist ihr Schicksal besiegelt.

Wie kann ich den Kröten helfen?

Aussteigen und zumindest ein paar Kröten über die Straße tragen? "Um Himmels willen, nein", so die Umweltschützerin, "das ist für mich immer eine Horrorvision, dass Menschen nachts, wenn es regnet, und möglichst noch in dunkler Kleidung, auf der Straße rumhüpfen und versuchen, die Amphibien vor heranrasenden Autos zu retten."

Wenn Sie etwas Gutes tun wollen, dann fahren Sie da, wo das Schild "Krötenwanderung" warnt, langsam - und weichen Sie aus. Aber bitte nur, wenn Sie das tun können, ohne sich oder andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Viele freiwillige Helfer sind nötig, um die Tiere, die sich an den Amphibien-Schutzzäunen sammeln, regelmäßig über die Straße zu transportieren. Wollen Sie aktiv helfen, können Sie sich beim BUND Naturschutz als Amphibienretter engagieren: Unter diesem Dach organisieren sich jährlich rund 6.000 freiwillige Helfer, stellen Schutzzäune an Straßen auf und sorgen für den sicheren Transport von Frosch, Kröte & Co über unsere Straßen. Hier geht's zur Infoseite mit einer Karte, wo in Bayern Gruppen Unterstützung brauchen: www.bund-naturschutz.de/...