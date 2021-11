Eggenfelden bietet Wandelkonzerte im besonderen Licht

Acht Kirchen in Eggenfelden sind die Ziele bei den sogenannten Wandelkonzerten. Die Kirchen werden auch besonders ausgeleuchtet, jede mit einem eigenen Lichtkonzept. Die Konzerte finden dieses und kommendes Wochenende statt.

Viertelstunden-Konzerte

Jeweils zur vollen Stunde zwischen 19 und 22 Uhr spielen Künstler in "ihrer" Kirche ein Viertelstunden-Konzert. Der musikalische Bogen reicht von Rock- und Soul über Volksmusik, von Konzertflöte über Kontrabass bis zu "gregorianischen Synthesizer-Klängen". Die ausführenden Musiker sind alle aus der Gegend in und um Eggenfelden.

Wandeln zum nächsten Spielort

Die Besucher haben nach dem Konzert 45 Minuten Zeit, den Kunstraum Kirche und die Illumination auf sich wirken zu lassen und zum nächsten Spielort zu "wandeln". Gespielt wird in der großen Pfarrkirche ebenso wie in der kleinen Sankt Anna Kapelle, im Klosterkeller, in der Evangelischen Kirche und Friedhofskirche, in der Spitalkirche, der Klosterkirche und in Sankt Sebastian. Die einzelnen Veranstaltungen sind alle mit einem Spaziergang zu Fuß erreichbar. Bei den Veranstaltungen gilt ab Samstag die 2G-Regel.

Das Projekt wird auch von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziell gefördert.