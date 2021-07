Tanzende Bäume – Lichtkonzert in Dingolfing

Samstagabend auf der Liegewiese des Freizeitbads Caprima in Dingolfing: Ein Experiment nimmt seinen Lauf. Mit dem Lichtkonzert wird eine neue Kunstform ausprobiert. Ein nächtliches Picknick-Event unter Einhaltung aller aktueller Corona-Vorschriften. Und keiner der knapp 300 zugelassenen Besucher weiß, was da jetzt kommt.

Lichtspiel mit Musik

Um kurz nach 22 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit geht’s los. Mit bedrohlich, aber auch zärtlich romantischer, klassischer Musik aus den Lautsprechern. Die rund 100 festen und beweglichen Lichtstrahler verwandeln die Bäume der Liegewiese in einen Zauberwald.

Hoher Aufwand

Zig Nächte haben Martin Berger und Florian Jochum für dieses gewagte Projekt an den Licht- und Tonreglern verbracht, bis die Show stand. "Ob das Kunst ist, das müssen andere Leute entscheiden", sagt Florian Jochum im BR-Interview. "Wir versuchen halt, Farbe ins Licht zu bringen. Wir haben hier romantische klassische Musik ausgewählt und versuchen jetzt in der Natur mit den Bäumen und Sträuchern diese mit Licht in den unterschiedlichen Dimensionen zu beleuchten, um auch Bewegung reinzubekommen. Die Bäume hier in dem Park sind sozusagen unsere Tänzer“.

Weitere Aufführungen sind geplant

Weitere Aufführungen gibt es morgen am Dienstag und übermorgen Mittwoch (6. und 7. Juli) sowie Freitag bis Sonntag (9. bis 11. Juli), Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn der Show gegen 22 Uhr. Voranmeldung ist empfohlen, es stehen jeweils 250 Karten online und 50 Karten an der Abendkasse zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter kann es zu Verschiebungen kommen.