Druckerstau: Wahlunterlagen in Regensburg doppelt verschickt

Nach mehreren Vorfällen mit fehlerhaften Briefwahlunterlagen im Stimmkreis Weiden und in Tirschenreuth gibt es in der Oberpfalz eine weitere Briefwahlpanne: In Regensburg wurden in mehreren Fällen Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl und die Bezirkstagswahl am 08. Oktober doppelt verschickt. Das teilte die Stadt Regensburg am Freitag auf BR-Anfrage mit.

Nach Papierstau doppelt ausgedruckt

Schuld sei ein Druckerstau am 4. September gewesen, so die Stadt. Dieser sei zwar gelöst worden. "Jedoch wurden hier offenbar die im Druckerstau befindlichen Wahlscheine von der EDV automatisch noch einmal gedruckt." Der Fehler sei beim Verpacken der Unterlagen nicht sofort aufgefallen.

Stadt: Kein Risiko für doppelte Stimmabgabe

Bisher sind der Stadt zwölf Fälle bekannt, die die kompletten Wahlunterlagen zweimal bekommen haben. Für die Betroffenen hat das laut Stadt keine Folgen: Da die doppelt versandten Wahlunterlagen dieselbe Wahlscheinnummer tragen, sei eine Doppelwahl kategorisch ausgeschlossen.

Betroffene können Unterlagen selbst vernichten

Die Betroffenen können die zu viel verschickten Unterlagen jetzt entweder selbst vernichten oder an das Wahlamt zurückgeben.

Das Wahlamt bedauere den Vorgang und habe entsprechende Vorkehrungen getroffen, um dies künftig zu verhindern, heißt es.

Briefwahl-Pannen in Weiden und Tirschenreuth

Vor knapp einer Woche waren im Stimmkreis Weiden Fehler in den Briefwahlunterlagen der Bezirkstagswahl entdeckt worden. Diese Woche wurde bekannt, dass mehrere Stimmzettel aus dem Stimmkreis 307 Tirschenreuth falsch zugeschnitten waren.

Wie genau es zu diesen Pannen kommen konnte, ist noch nicht ganz aufgeklärt. Die Stadt Weiden sprach von einem Fehler in der mit den Wahlunterlagen beauftragten Druckerei.