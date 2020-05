Faktenfuchs: Sind Klimaanlagen Virenschleudern?

Wie hoch ist das Risiko in Räumen mit einer einfachen Klimaanlage?

Die Frage ist nun: Kann so etwas in Räumen mit ähnlicher Belüftung wie dem Restaurant auch passieren? Hier muss man unterscheiden:

1. Es gibt grundsätzlich ein gewisses Risiko, dass Coronaviren in sehr kleinen Tröpfchen, also Aerosolen, eine gewisse Zeit überleben und deshalb auch länger in der Luft sein können. Es ist also möglich, dass man in eine Wolke mit dem Virus geraten kann, die jemand kurz zuvor hinterlassen hat – selbst dann, wenn man Abstand hält.

Über das Ausmaß des Risikos kommen Studien zu unterschiedlichen Einschätzungen. Meistens ist die Menge der in der Luft gefundenen Viren sehr klein. Eine Studie in einer Klinik in Nebraska fand in Krankenzimmern von Covid-Erkrankten im Schnitt 2,86 Viren pro Liter Luft – also weniger als drei einzelne Viren, von denen kein einziges noch infektiös war. Zum Vergleich: Ein Milliliter Rachenabstrich eines akut Infizierten enthält eine Milliarde Viren.

Trotzdem schließen die Autoren solcher Untersuchungen ein gewisses Restrisiko nicht aus, sich über die Luft anzustecken. Aktuell heißt es in einer im Fachmagazin Nature vorveröffentlichten Studie aus Wuhan:

"Obwohl wir keine Infektiosität des Virus in diesen Krankenhausbereichen feststellen konnten, nehmen wir an, dass SARS-CoV-2 das Potential haben könnte, durch Aerosole übertragen zu werden." Studie im Fachmagazin Nature

Ein gutes Beispiel ist das sogenannte Salzstreuer-Event, das in München erforscht wurde. Ein Kantinengast steckte einen anderen Gast mit Corona an, obwohl beide Rücken an Rücken saßen. Offenbar wurde lediglich ein Salzstreuer von einem Tisch zum anderen gereicht.

Der Virologe Christian Drosten kann sich so eine Ansteckung durchaus über den Luftzug vorstellen. Drosten sagte im NDR-Corona-Podcast am 31. März:

"Also, klar haben die sich auch mal sehr nah unterhalten, also sie haben sich wahrscheinlich zueinander hingedreht. Natürlich kann es da passiert sein. Aber es ist dann natürlich eben schon so: Man atmet nach vorne, man hustet nach vorne, das stimmt. Aber es gibt ja auch Luftbewegungen im Raum. Und es ist schon so, also ein grobtröpfiges Aerosol nicht, aber mitteltröpfiges, das wird eben eine Zeit in der Raumluft stehen. Wenn es dann eine Luftbewegung gibt, wird das natürlich auch weitertransportiert, egal, ob derjenige, von dem das ausgeht, mit dem Rücken zu einem sitzt. Das ist eine Situation, die kann man nicht von der Hand weisen.“ Christian Drosten, Virologe, im NDR-Corona-Podcast

2. Welche Rolle spielt der Luftzug? Christian Drosten spricht von "Luftbewegung im Raum". Offenbar kann diese zwei ganz unterschiedliche Effekte haben:

Der Luftzug verdünnt die Aerosol-Wolke. Vor allem im Freien sei das sicher günstig.

Er transportiert sie weiter als die berühmten 1,50 Meter, wie es offenbar in Guangzhou passiert ist.

Einen solchen Luftzug kann eine einfache Klimaanlage erzeugen, wie sie vermutlich in dem Restaurant an die Wand geschraubt war. Dazu sagt Günther Mertz, Geschäftsführer des Fachverbandes Gebäude-Klima:

"Diese typischen Raumkühlungsanlagen, wie es sie in China und den USA gibt, erzeugen eine sehr hohe Luftgeschwindigkeit. Ähnlich ist es auch bei Ventilatoren an der Decke." Günther Mertz, Fachverband Gebäude-Klima

Wie hoch ist das Risiko bei Klimaanlagen in großen Gebäuden wie Hotels und Büros?

Aber was hat das alles mit großen Klimaanlagen zu tun, wie sie in Hochhäusern eingebaut sind? Können diese das Virus womöglich im ganzen Haus, also auch über mehrere Stockwerke, verteilen?

Völlig ausgeschlossen ist das nicht, es gilt aber unter Fachleuten als sehr unwahrscheinlich. Vor allem deshalb, weil echte Gebäudeklimaanlagen einen großen Teil ihrer Luft von draußen ansaugen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin infektiöse Viren befinden, dürfte äußerst gering sein – in jedem Fall geringer als in der Innenluft.

"Viren werden über Aerosole und Staubpartikel transportiert. Die Außenluft wird über das Dach oder in drei Metern Höhe über dem Boden angesaugt. Eine Verbreitung von Viren über die Zuluft von raumlufttechnischen Anlagen mit zentraler Luftkonditionierung kann deswegen – und durch die zusätzliche Filtrierung der Außenluft – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden." Dirk Müller, Professor für Gebäude- und Raumklimatechnik an der der RWTH Aachen

Allerdings wird ein gewisser Anteil der Luft auch umgewälzt, damit man nicht so viel Außenluft erst erwärmen oder abkühlen muss. Ist jemand im Gebäude an Corona erkrankt, könnte in diesem Anteil ein Rest Aerosol mit Viren enthalten sein. Auch hier erscheint die Wahrscheinlichkeit klein, dass die Viren in den Tröpfchen das Umwälzen überleben, ohne auszutrocknen.

"Die möglicherweise belastete Abluft aus einem Raum wird mit nicht belasteter Außenluft vermischt. Dabei kommt es immer zu einer starken Verdünnung aller möglichen Kontaminationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zuluft in diesem Fall kritische Erregerkonzentrationen enthält, ist sehr gering." Dirk Müller, Professor für Gebäude- und Raumklimatechnik an der der RWTH Aachen

Ansteckung im Callcenter

Ganz ausgeschlossen scheint es allerdings nicht zu sein. Darauf könnte eine Studie aus Südkorea hindeuten: Die Wissenschaftler untersuchten den Ausbruch von Covid-19 in einem Hochhaus in Seoul. In dem 19-stöckigen Hochhaus wurde am 8. März ein erster Corona-Fall bestätigt. Ein Mitarbeiter eines Büros im 10. Stock war erkrankt. Nur einen Tag später wurde der gesamte Wolkenkratzer gesperrt, insgesamt lebten oder arbeiteten darin 1.143 Menschen. Alle wurden getestet, am Ende zählten die Behörden 97 Corona-Positive. Der allergrößte Teil davon, nämlich 94 Personen, arbeiteten im Callcenter auf der elften Etage – obwohl der erstbestätigte Erkrankte nach eigenen Aussagen nie im elften Stock gewesen war. Allerdings kamen die Bewohner und Nutzer des Gebäudes nach Aussagen der Wissenschaftler in den Aufzügen und Fluren des Gebäudes häufig miteinander in Kontakt.

Trotz allem: Die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung über die Klimaanlage ist nicht gleich null. Deshalb haben drei Fachverbände eine gemeinsame Empfehlung herausgegeben zum Betrieb von Klimaanlagen in Corona-Zeit. Unter anderem empfehlen sie, den Anteil der angesprochenen Umluft zu reduzieren und lieber mehr oder nur Außenluft anzusaugen, auch wenn man dadurch mehr Energie verbraucht.

Gefahr durch Überströmung?

Und noch eine zumindest theoretische Möglichkeit der Virenverbreitung wird angesprochen: die sogenannte Überströmung. Sie entsteht, wenn zum Beispiel nur ein Zimmer an die Klimaanlage angeschlossen ist, diese aber über Lüftungsschlitze andere Zimmer mit belüftet. Auch hier sagt der Verband: Überströmung möglichst reduzieren, weil sie Luft von einem Zimmer ins andere bringt.

Davon abgesehen, so das Papier, sollte man die Klimaanlagen eher länger betreiben als sonst, weil dann mehr Frischluft in die Räume kommt. Unterstützt werden diese Empfehlungen übrigens auch von Hochschulen: Sowohl der Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik der RWTH Aachen, als auch das Institut für Klimatechnik der Uni Stuttgart stellen sich dahinter.

Fazit: Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich über eine moderne Klimaanlage mit dem neuen Corona-Virus infiziert, dürfte äußerst gering sein. Im Gegenteil: Durch den Luftaustausch tragen die Klimaanlagen vermutlich eher dazu bei, dass sich Aerosole in der Luft kürzer halten. Allerdings können Klimaanlagen - vor allem einfache Raumkühlgeräte - eine Luftströmung verursachen, die möglicherweise die Ausbreitung von Aerosolen über eine größere Entfernung begünstigt, als man erwarten würde.