Donautal-Radelspaß: Touren zwischen Zusam, Mindel und Neufnach

Bogenschießen wie Robin Hood, flauschige Alpakas streicheln oder Schwaben per Flugzeug von oben sehen. Nur drei von 28 Angeboten oder Aktionen beim diesjährigen Radelspaß. Der Regionalverein "Donautal Aktiv" lädt am 16. und 17. September nach Ziemetshausen in den Landkreis Günzburg. Von dort aus können Radlerinnen und Radler zu spannenden Touren starten.

Radeln mit Kindern

Die kürzeste Strecke ist die Familienrunde. Mit elf Kilometern eignet sie sich gerade für Eltern mit Kindern, auch weil sie entlang der Route die Natur im Zusamtal erforschen dürfen. Bei einer Rallye können sie an mehreren Stationen Tiere, Pflanzen und die Landschaft unter die Lupe nehmen und Rätsel lösen. Wer alles richtig in einen Rallyepass einträgt, kann Preise gewinnen. Aber auch die älteren kommen auf ihre Kosten.

Anspruchsvollere Strecken

An die Genussradler richtet sich die Donautal M-Strecke. Sie ist zwar immerhin 43 Kilometer lang, allerdings halten sich die Höhenmeter, die es zu überwinden gilt, in Grenzen. Die Strecke führt von Ziemetshausen zunächst nördlich Richtung Dinkelscherben, von dort aus geht es nach Münsterhausen und über Ursberg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wer noch stärker in die Pedale treten möchte, sollte sich an die Donautal-L-Strecke wagen. Sie ist mit 48 Kilometern zwar nur unwesentlich länger, allerdings geht es deutlich mehr auf und ab. Von Ziemetshausen führt die Strecke zunächst am Wallfahrtsort Maria Vesperbild vorbei nach Langenneufnach in den Landkreis Augsburg. Von dort rollt man immer weiter nach Süden Richtung Markt Wald, einem der höchstgelegenen Punkte. Dann hat man die größten Aufstiege hinter sich und kann entlang der Zusam über Aichen wieder zum Startpunkt radeln.

Party mit Bands und Bühnenprogramm in Ziemetshausen

In Ziemetshausen wird es zum "Aufwärmen" am 16. September eine "Umsonst und Draußen"-Party geben. Für Stimmung sorgen ab 15 Uhr die Radelspaß-Band "Fizz", die "Ziemetshauser Dorfmusik" und die Partyband "Feierdeifi". Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich über Spenden für die Aktion Sternstunden und die Deutsche Knochenmarkspenderdatei.

Am Sonntag findet dann die Zentralveranstaltung von 10 - 18 Uhr statt. Auf einem Gesundheitsmarkt können Besucher Wissenswertes über Ernährung und Bewegung erfahren. Eine "Kulinarische Meile" lädt ein, verlorene Energie wieder aufzutanken und sich zu stärken.

Der Donautal-Radelspaß findet bei jedem Wetter statt. Die Strecken sind nicht für Rennräder geeignet, weil die Wege teilweise geschottert sind. Schon am Samstag sind die Routen beschildert und ab 14 Uhr freigegeben. Für den Verkehr gesperrt werden sie allerdings erst am Sonntag.