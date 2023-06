Radschnellwege ins Münchner Umland: Der Anfang ist gemacht!

Vom Münchener Zentrum aus sollen in den nächsten Jahren mehrere Radschnellwege gebaut werden. Damit Radfahrende zukünftig schneller vom Stadtzentrum aus sternförmig in alle Himmelsrichtungen kommen.

Am Dienstag war nach zehn Jahren Planung der Spatenstich für die erste von voraussichtlich fünf Strecken. Sie wird nach Unterschleißheim und Garching im Landkreis München führen. Dafür wird unter anderem ein bestehender Radweg entlang der B13 ausgebaut. Kostenpunkt für diese Strecke: mehr als 35 Millionen Euro allein für den Landkreis München. Die weiteren Radschnellwege werden voraussichtlich nach Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg), Oberhaching (Landkreis München), Fürstenfeldbruck und Dachau gehen.

Nach Ausbau Tempo 20 im Durchschnitt möglich

Die hohen Kosten kommen unter anderem durch die besonderen Anforderungen für die Rad-Highways zustande: Bei einer Fahrbahn für beide Richtungen werden die Radschnellwege mindestens vier Meter breit sein. Wenn jede Fahrtrichtung einen eigenen Weg bekommt, ist dieser mindestens drei Meter breit. Dafür müssen zum Teil Unterführungen und Brücken verbreitert werden. Denn die Radfahrer sollen möglichst störungsfrei mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde fahren können.

Laut einer Machbarkeitsstudie schafft ein Radler dann die gut 19 Kilometer von der Stadtmitte bis zum Forschungscampus der TU München in Garching in rund 65 Minuten. Die circa drei Kilometer kürzere Strecke nach Unterschleißheim lässt sich in rund 55 Minuten zurücklegen. Offen ist allerdings, wann diese beiden Strecken in voller Länge ausgebaut sein werden.

Radschnellweg nach Starnberg scheitert am Geld

Eine der Radschnellweg-Strecken ist schon wieder vom Tisch: Den 15 Kilometer langen Abschnitt nach Starnberg hat der dortige Kreistag verworfen. Der Grund: die Baukosten in Höhe von fast 20 Millionen Euro.