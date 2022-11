Digitalranger jagen in der Rhön illegale Routenvorschläge

Verheerende Folgen für Flora und Fauna

Einer müsste also vom Weg ausweichen und das kann massive Folgen für die geschützte Flora und Fauna im Biosphärenresevat haben, weiß Tobias Birkwald vom Biosphärenreservat Rhön: "Gerade hier auf den Wiesen haben wir ganz charakteristischen Borstgrasrasen, was eine Wiesengemeinschaft ist, die über Jahrhunderte der menschlichen schonenden Nutzung entstanden ist. Die sind aber sehr anfällig gegen Vertritt." Dazu kommen noch einige Orchideenarten und andere schützenswerte Pflanzen. Auch bodenbrütende Vögel leben hier. Wenn diese zu sehr gestört werden, kann es sein, dass sie nicht mehr zu ihrer Brut zurückkehren. Für seltene Säugetiere wie die Wildkatze, die gerade zur Brut- und Aufzuchtzeit, aber vor allem jetzt im Winter einfach Ruhe brauchen, kann die ständige Störung durch den Menschen sogar tödlich enden, weil die Tiere nicht genug Nahrung finden.

Digitalranger stehen vor Mammutaufgabe

Bei einem so großen Gebiet wie dem Biosphärenreservat Rhön bedeutet das eine Mammut-Aufgabe für Lukas Nietsch, all die problematischen und teils illegalen Punkte zu finden und zu bearbeiten. Allein die Lange Rhön ist 3.300 Hektar groß. Manchmal berichten ihm Kollegen auch über verirrte Wanderer, bei denen einfach die Koordinaten auf der digitalen Wanderkarte nicht gestimmt haben. Diese sind oft einfach nur veraltet. Hier kann der Digitalranger eingreifen. Datengrundlagen, wie in Open Street Map zum Beispiel, kann er jederzeit frei editieren. "Ich habe Kontakte zum Bayernatlas bzw. zu den Vermessungsverwaltungen, um die Kartengrundlage dort ändern zu lassen. Aber für diese Plattformen und für die illegalen Trails und so was, da bin ich eigentlich immer darauf angewiesen, dass die Plattformen und die Nutzer mitspielen", so Lukas Nietsch. Denn meist entdeckt er bei der Suche im Internet immer wieder Routen und auch Fotos abseits von Wegen, mitten im Schutzgebiet und sogar in Kernzonen, also dort wo sie gar nicht sein dürften.

Ausflugstipp mitten in der Kernzone

Ein Beispiel für problematische sogenannte Highlights, wie sie Nutzer auf komoot posten können, ist die Kernzone Straußenwiese in der Langen Rhön, südlich des Truppenübungsplatzes Wildflecken. Dort geht ein Forstweg entlang, auf der linken Seite ragen riesige Buntsandsteinblöcke aus dem Boden. Seit längerem ist dem Digitalranger bekannt, dass dort die Leute auf den Steinblöcken herumklettern und spielen, weil diese geradezu einladend sind. Auf komoot entdeckte Nietsch dann vor kurzem ein Highlight, dass mitten in dieser Kernzone liegt: der Steinhaufen Wildemanns Häuschen. Löschen kann er die aber nicht einfach, da sind ihm die Hände gebunden. Hier kann er nur kommentieren und die Plattform anschreiben mit der Bitte, den Post von der Plattform zu nehmen.