Auftakt der Rhöner Biosphärenwochen: Unterwegs am Gangolfsberg

So schön ist die Rhön! Ein Satz, der vielen Besuchern entfährt, wenn sie in der geschützten Landschaft des Mittelgebirges wandern gehen. Jetzt haben sie die beste Gelegenheit, das Biosphärenreservat zu erkunden – und dabei spannende Geschichten zu hören. Denn am Wochenende haben die länderübergreifenden Biosphärenwochen in Bayern, Hessen und Thüringen begonnen. Über diese Bundesländer erstreckt sich das raue Mittelgebirge.

Natur- und Geschichtsunterricht "to go"

Auftakt in der bayerischen Rhön war eine Tour am Gangolfsberg mit Natur- und Landschaftsführer Eberhard Maisch aus Fladungen. Der Mann kennt die Gegend wie seine Westentasche und macht seine Führungen zu unterhaltsamen Naturkunde- und Geschichtsstunden. Der Naturlehrpfad am Gangolfsberg führt vorbei an einigen der schönsten Basaltformationen, die die Rhön zu bieten hat, und natürlich sind dazu auch Sagen überliefert.

Am Gangolfsberg war der Teufel am Werk

Eine davon rankt sich um den sogenannten Teufelskeller – ein riesiger Gesteinsblock, dessen Entstehung sich die Menschen im Mittelalter wohl nur schwer erklären konnten. Man hätte sich vielleicht vorstellen können, so Eberhard Maisch, dass ein Riese den Block dort abgelegt hat – oder aber der Leibhaftige selbst.

Der Sage nach soll hier tatsächlich der Teufel am Werk gewesen sein. Als der Ritter Gangolf die Rhöner christianisieren wollte, beanspruchte der Teufel sie für sich und bot einen Wettstreit an. Er selbst wollte sich ein Schloss bauen, Gangolf sollte eine Kirche errichten – und wer zuerst fertig war, sollte über die Rhöner bestimmen dürfen. Gerade als der Teufel den letzten Stein auf sein Schloss setzen wollte, läuteten oben auf dem Berg bereits die Kirchenglocken und der Teufel zertrümmerte vor Zorn sein Werk.